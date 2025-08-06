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Новини Розвідка України
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Дедалі більше жінок йдуть працювати в ГУР, а от вербувати їх складніше, вони хитріші за чоловіків, - Буданов

Кирило Буданов

Наразі спостерігається тенденція до збільшення кількості жінок, які працюють у структурі Головного управління розвідки Міноборони.

Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай розповів очільник ГУР Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відсоток жінок як в оперативних, так і бойових (підрозділах. - Ред.) – у бойових там трохи повільніше, а в оперативних – трохи швидше, у порівнянні з бойовими – але значно збільшується. І ця тенденція триває досить-таки довго. У нас великий відсоток жінок насправді служить, дуже великий. Якщо не помиляюся, десь біля 1,5 тис. точно у нас є", – сказав глава ГУР.

За спостереженнями Буданова, які він веде з 2020 року, з цього року на вступних іспитах в їхню академію всі перші місця за рейтингом беруть жінки.

При цьому, на його думку, вербувати жінок складніше, ніж чоловіків.

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"Чоловіків (легше вербувати – ред.). Жінки від природи більш хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, скільки займає часу завербувати людину, Буданов пояснив, що це відбувається по-різному.

"Є велика різниця: вербувати "на удальонці" чи вживу. Бо використовуються і ті, і ті способи. І насправді вербування через технічні засоби відбувається все частіше. Через те, що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що її вербують. В їхньому розумінні це більш безпечно", – заявив керівник ГУР.

Водночас, за його словами, це – більший ризик для оперативника, який це робить, бо більше шансів, що він потрапить в оперативну гру.

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"Проте це повсемісно зараз розвивається. Щодо безпосередньо особистого контакту – тут все залежить від людини і з якою статтю він працює (з жінками чи з чоловіками – ред.)", – сказав він.

Очільник ГУР також повідомив, що серед професій, які найчастіше обирають розвідники для своїх легенд, – "підприємницька діяльність, журналістика та соціологія – це стандартні".

Він уточнив, що взагалі не важливо, чи це публічна яскрава людина, чи ні: "Взагалі не важливо. Якщо у людини є що показати – це добре. Але от ну поїхала якась компанія підприємців, які за легендою продають взуття. Ну хто їх знає в обличчя?".

Раніше Буданов повідомив, що завдяки повіям розвідці вдалося роздобути "кілька унікальних інформацій".

Автор: 

Буданов Кирило (518) ГУР (623)


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Топ коментарі
+11
Баба базарна, а не розвідник.
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06.08.2025 07:19 Відповісти
+4
бідолашний будьоний. а ви їх на наркоту підсажуйте
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06.08.2025 07:13 Відповісти
+4
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Про розвідку від повій та ескорту - дійсно правда.
Ви навіть не уявляєте, на яких рівнях і які цілі були уражені завдяки їм - не враховуючи розбиті механізовані штурми та зірвані операції ворога різного типу.
Це може звучати смішно, але насправді дає реальний результат.

Але про це не варто забувати й нашим. Військові повинні памʼятати, що інформатором може виявитися навіть невинна подружка з «доппослугами» в барбершопах на Донбасі або ваша новоспечена дівчина.
Кохайтеся, гуляйтеся, але зайвого не *******. Війна має залишатися на війні. Розповісти про те, який ти Джекі Чан, можна й без прив'язок до місцевостей та інформації, яка може загубити весь підрозділ.
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06.08.2025 07:27 Відповісти
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бідолашний будьоний. а ви їх на наркоту підсажуйте
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06.08.2025 07:13 Відповісти
А ТЦК?
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06.08.2025 07:17 Відповісти
Будя, Будя, так этож тебе! Плясни ка.🤣
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06.08.2025 07:19 Відповісти
Баба базарна, а не розвідник.
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06.08.2025 07:19 Відповісти
❗️Буданов заявив: «якщо мені потрібно переспати з повією для досягнення мети - в цьому немає проблеми»
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06.08.2025 07:21 Відповісти
Спасітель. Будь готовь - всегда готовь.🤣
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06.08.2025 07:26 Відповісти
Там ви ще пропустили, він писав що і з мужиком може
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06.08.2025 08:00 Відповісти
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06.08.2025 08:15 Відповісти
Гогілашвілі?!? Так ось воно чо, Міхалич... 😂
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06.08.2025 08:20 Відповісти
Якщо Вітчизна накаже - то хоч із скунсом.
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06.08.2025 08:20 Відповісти
Така мета у розвідника - без кохання - то можна. Один раз - не водолаз.
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06.08.2025 08:53 Відповісти
Доводять людей до "нищети", щоб і жінки йшли воювати.
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06.08.2025 07:24 Відповісти
несе Галя воду,
коромисло гнеться,
а за нею штірліц
як барвінок в'ється
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06.08.2025 07:26 Відповісти
Підтверджую. До нас якось заїхав Буданов, всі жінки були в такому захваті - телезірка приїхала!
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06.08.2025 07:27 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Про розвідку від повій та ескорту - дійсно правда.
Ви навіть не уявляєте, на яких рівнях і які цілі були уражені завдяки їм - не враховуючи розбиті механізовані штурми та зірвані операції ворога різного типу.
Це може звучати смішно, але насправді дає реальний результат.

Але про це не варто забувати й нашим. Військові повинні памʼятати, що інформатором може виявитися навіть невинна подружка з «доппослугами» в барбершопах на Донбасі або ваша новоспечена дівчина.
Кохайтеся, гуляйтеся, але зайвого не *******. Війна має залишатися на війні. Розповісти про те, який ти Джекі Чан, можна й без прив'язок до місцевостей та інформації, яка може загубити весь підрозділ.
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06.08.2025 07:27 Відповісти
Тобто, Ксюша Манекен та інші блохери не просто так отримали нагороди від ГУР?
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06.08.2025 08:22 Відповісти
Ми не уявляємо а якийсь сержант який мав би займатись своїми посадовими обов'язками а не уявляти, уявляє.
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06.08.2025 08:57 Відповісти
В цьому випадку, хто вербувальник, а хто завербований, так би мовити - об'єкт?

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06.08.2025 07:53 Відповісти
І це керівник ГУР,напевне вдома під каблуком,жах
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06.08.2025 07:58 Відповісти
Продають черевики - хто їх знає в обличчя? а сліди 47 -го розтоптаного на мордяці хіба не красномовні
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06.08.2025 07:59 Відповісти
У кацапів прислів"я є: "Что у каво балит - тот а том и гаварит...".
Щось Буданова "понесло"... Дружина з "простигосподи", в постілі, піймала?
Прямо, як в анекдоті:
- Калян! Ты чё злой такой?
- Да жена с бабой, в пастели застукала... Я ей абъясняю, что это - кантактёр внеземной цивилизации, и только ва время сексуальнава напряжения можно войти с ними в кантакт!... А ана мне арёт: "С бл*дями тавскаешься!"
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06.08.2025 08:05 Відповісти
Може Буланова піти диктором на морафоні підробляти...?? Він не вилазить з інтерв'ю...Агов,хлопче ти генерал секретний,а не конферансьє на весіллі! Війна на дворі! Над тобою вже глузують...Отямся! Після війни будеш піаритися та розповідати про 17 миттєвостей вербування жінок...
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06.08.2025 08:05 Відповісти
Довбень, не росказуй мені про "В" жіночої агентури. Стандартна "В". Разом з тим, є заповідь любого оперативника " не лізь у 9-ку, не трахай агентес та не використовуй ЯК КК для ********"
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06.08.2025 08:21 Відповісти
Якщо потрібно дурити чоловіків, робити з
них слухняне лайно, то чому б і ні?
Ну хто ж винен, що в них мозок в іншому місці?
Отримуйте те, що маєте.
Що тут всі двоногі збурились?
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06.08.2025 08:49 Відповісти
 
 