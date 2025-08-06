Дедалі більше жінок йдуть працювати в ГУР, а от вербувати їх складніше, вони хитріші за чоловіків, - Буданов

Наразі спостерігається тенденція до збільшення кількості жінок, які працюють у структурі Головного управління розвідки Міноборони.

Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай розповів очільник ГУР Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відсоток жінок як в оперативних, так і бойових (підрозділах. - Ред.) – у бойових там трохи повільніше, а в оперативних – трохи швидше, у порівнянні з бойовими – але значно збільшується. І ця тенденція триває досить-таки довго. У нас великий відсоток жінок насправді служить, дуже великий. Якщо не помиляюся, десь біля 1,5 тис. точно у нас є", – сказав глава ГУР.

За спостереженнями Буданова, які він веде з 2020 року, з цього року на вступних іспитах в їхню академію всі перші місця за рейтингом беруть жінки.

При цьому, на його думку, вербувати жінок складніше, ніж чоловіків.

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"Чоловіків (легше вербувати – ред.). Жінки від природи більш хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, скільки займає часу завербувати людину, Буданов пояснив, що це відбувається по-різному.

"Є велика різниця: вербувати "на удальонці" чи вживу. Бо використовуються і ті, і ті способи. І насправді вербування через технічні засоби відбувається все частіше. Через те, що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що її вербують. В їхньому розумінні це більш безпечно", – заявив керівник ГУР.

Водночас, за його словами, це – більший ризик для оперативника, який це робить, бо більше шансів, що він потрапить в оперативну гру.

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"Проте це повсемісно зараз розвивається. Щодо безпосередньо особистого контакту – тут все залежить від людини і з якою статтю він працює (з жінками чи з чоловіками – ред.)", – сказав він.

Очільник ГУР також повідомив, що серед професій, які найчастіше обирають розвідники для своїх легенд, – "підприємницька діяльність, журналістика та соціологія – це стандартні".

Він уточнив, що взагалі не важливо, чи це публічна яскрава людина, чи ні: "Взагалі не важливо. Якщо у людини є що показати – це добре. Але от ну поїхала якась компанія підприємців, які за легендою продають взуття. Ну хто їх знає в обличчя?".

Раніше Буданов повідомив, що завдяки повіям розвідці вдалося роздобути "кілька унікальних інформацій".