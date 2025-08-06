Дедалі більше жінок йдуть працювати в ГУР, а от вербувати їх складніше, вони хитріші за чоловіків, - Буданов
Наразі спостерігається тенденція до збільшення кількості жінок, які працюють у структурі Головного управління розвідки Міноборони.
Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай розповів очільник ГУР Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відсоток жінок як в оперативних, так і бойових (підрозділах. - Ред.) – у бойових там трохи повільніше, а в оперативних – трохи швидше, у порівнянні з бойовими – але значно збільшується. І ця тенденція триває досить-таки довго. У нас великий відсоток жінок насправді служить, дуже великий. Якщо не помиляюся, десь біля 1,5 тис. точно у нас є", – сказав глава ГУР.
За спостереженнями Буданова, які він веде з 2020 року, з цього року на вступних іспитах в їхню академію всі перші місця за рейтингом беруть жінки.
При цьому, на його думку, вербувати жінок складніше, ніж чоловіків.
"Чоловіків (легше вербувати – ред.). Жінки від природи більш хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше", – заявив він.
Відповідаючи на запитання, скільки займає часу завербувати людину, Буданов пояснив, що це відбувається по-різному.
"Є велика різниця: вербувати "на удальонці" чи вживу. Бо використовуються і ті, і ті способи. І насправді вербування через технічні засоби відбувається все частіше. Через те, що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що її вербують. В їхньому розумінні це більш безпечно", – заявив керівник ГУР.
Водночас, за його словами, це – більший ризик для оперативника, який це робить, бо більше шансів, що він потрапить в оперативну гру.
"Проте це повсемісно зараз розвивається. Щодо безпосередньо особистого контакту – тут все залежить від людини і з якою статтю він працює (з жінками чи з чоловіками – ред.)", – сказав він.
Очільник ГУР також повідомив, що серед професій, які найчастіше обирають розвідники для своїх легенд, – "підприємницька діяльність, журналістика та соціологія – це стандартні".
Він уточнив, що взагалі не важливо, чи це публічна яскрава людина, чи ні: "Взагалі не важливо. Якщо у людини є що показати – це добре. Але от ну поїхала якась компанія підприємців, які за легендою продають взуття. Ну хто їх знає в обличчя?".
Раніше Буданов повідомив, що завдяки повіям розвідці вдалося роздобути "кілька унікальних інформацій".
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коромисло гнеться,
а за нею штірліц
як барвінок в'ється
Про розвідку від повій та ескорту - дійсно правда.
Ви навіть не уявляєте, на яких рівнях і які цілі були уражені завдяки їм - не враховуючи розбиті механізовані штурми та зірвані операції ворога різного типу.
Це може звучати смішно, але насправді дає реальний результат.
Але про це не варто забувати й нашим. Військові повинні памʼятати, що інформатором може виявитися навіть невинна подружка з «доппослугами» в барбершопах на Донбасі або ваша новоспечена дівчина.
Кохайтеся, гуляйтеся, але зайвого не *******. Війна має залишатися на війні. Розповісти про те, який ти Джекі Чан, можна й без прив'язок до місцевостей та інформації, яка може загубити весь підрозділ.
Щось Буданова "понесло"... Дружина з "простигосподи", в постілі, піймала?
Прямо, як в анекдоті:
- Калян! Ты чё злой такой?
- Да жена с бабой, в пастели застукала... Я ей абъясняю, что это - кантактёр внеземной цивилизации, и только ва время сексуальнава напряжения можно войти с ними в кантакт!... А ана мне арёт: "С бл*дями тавскаешься!"
них слухняне лайно, то чому б і ні?
Ну хто ж винен, що в них мозок в іншому місці?
Отримуйте те, що маєте.
Що тут всі двоногі збурились?