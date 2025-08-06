Все больше женщин идут работать в ГУР, а вот вербовать их сложнее, они хитрее мужчин, - Буданов.

В данное время наблюдается тенденция к увеличению количества женщин, работающих в структуре Главного управления разведки Минобороны.

Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Процент женщин как в оперативных, так и боевых (подразделениях. - Ред.) - в боевых там немного медленнее, а в оперативных - немного быстрее, по сравнению с боевыми - но значительно увеличивается. И эта тенденция продолжается довольно-таки долго. У нас большой процент женщин на самом деле служит, очень большой. Если не ошибаюсь, где-то около 1,5 тыс. точно у нас есть", - сказал глава ГУР.

По наблюдениям Буданова, которые он ведет с 2020 года, с этого года на вступительных экзаменах в их академию все первые места по рейтингу берут женщины.

При этом, по его мнению, вербовать женщин сложнее, чем мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Специалисты ГУР используют ИИ для борьбы с врагом, - Буданов

"Мужчин (легче вербовать - ред.). Женщины от природы хитрее и быстрее понимают, что происходит. Гораздо быстрее", - заявил он.

Отвечая на вопрос, сколько занимает времени завербовать человека, Буданов пояснил, что это происходит по-разному.

"Есть большая разница: вербовать "на удаленке" или вживую. Потому что используются и те, и те способы. И на самом деле вербовка через технические средства происходит все чаще. Потому что это, якобы, легче сделать с человеком, который идет на то, что его вербуют. В их понимании это более безопасно", - заявил руководитель ГУР.

В то же время, по его словам, это - больший риск для оперативника, который это делает, потому что больше шансов, что он попадет в оперативную игру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных сведений", - Буданов

"Однако это повсеместно сейчас развивается. Относительно непосредственно личного контакта - здесь все зависит от человека, и с каким полом он работает (с женщинами или с мужчинами - ред.)", - сказал он.

Глава ГУР также сообщил, что среди профессий, которые чаще всего выбирают разведчики для своих легенд, - "предпринимательская деятельность, журналистика и социология - это стандартные".

Он уточнил, что вообще не важно, публичный и яркий это человек или нет: "Вообще не важно. Если у человека есть что показать - это хорошо. Но вот поехала какая-то компания предпринимателей, которые по легенде продают обувь. Ну, кто их знает в лицо?"

Ранее Буданов сообщил, что благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных информаций".