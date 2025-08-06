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Новости Разведка Украины
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Все больше женщин идут работать в ГУР, а вот вербовать их сложнее, они хитрее мужчин, - Буданов.

Кирилл Буданов

В данное время наблюдается тенденция к увеличению количества женщин, работающих в структуре Главного управления разведки Минобороны.

Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Процент женщин как в оперативных, так и боевых (подразделениях. - Ред.) - в боевых там немного медленнее, а в оперативных - немного быстрее, по сравнению с боевыми - но значительно увеличивается. И эта тенденция продолжается довольно-таки долго. У нас большой процент женщин на самом деле служит, очень большой. Если не ошибаюсь, где-то около 1,5 тыс. точно у нас есть", - сказал глава ГУР.

По наблюдениям Буданова, которые он ведет с 2020 года, с этого года на вступительных экзаменах в их академию все первые места по рейтингу берут женщины.

При этом, по его мнению, вербовать женщин сложнее, чем мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Специалисты ГУР используют ИИ для борьбы с врагом, - Буданов

"Мужчин (легче вербовать - ред.). Женщины от природы хитрее и быстрее понимают, что происходит. Гораздо быстрее", - заявил он.

Отвечая на вопрос, сколько занимает времени завербовать человека, Буданов пояснил, что это происходит по-разному.

"Есть большая разница: вербовать "на удаленке" или вживую. Потому что используются и те, и те способы. И на самом деле вербовка через технические средства происходит все чаще. Потому что это, якобы, легче сделать с человеком, который идет на то, что его вербуют. В их понимании это более безопасно", - заявил руководитель ГУР.

В то же время, по его словам, это - больший риск для оперативника, который это делает, потому что больше шансов, что он попадет в оперативную игру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных сведений", - Буданов

"Однако это повсеместно сейчас развивается. Относительно непосредственно личного контакта - здесь все зависит от человека, и с каким полом он работает (с женщинами или с мужчинами - ред.)", - сказал он.

Глава ГУР также сообщил, что среди профессий, которые чаще всего выбирают разведчики для своих легенд, - "предпринимательская деятельность, журналистика и социология - это стандартные".

Он уточнил, что вообще не важно, публичный и яркий это человек или нет: "Вообще не важно. Если у человека есть что показать - это хорошо. Но вот поехала какая-то компания предпринимателей, которые по легенде продают обувь. Ну, кто их знает в лицо?"

Ранее Буданов сообщил, что благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных информаций".

Автор: 

Буданов Кирилл (481) ГУР (543)


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Топ комментарии
+17
Баба базарна, а не розвідник.
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06.08.2025 07:19 Ответить
+5
Там ви ще пропустили, він писав що і з мужиком може
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06.08.2025 08:00 Ответить
+4
бідолашний будьоний. а ви їх на наркоту підсажуйте
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06.08.2025 07:13 Ответить
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бідолашний будьоний. а ви їх на наркоту підсажуйте
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06.08.2025 07:13 Ответить
А ТЦК?
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06.08.2025 07:17 Ответить
Будя, Будя, так этож тебе! Плясни ка.🤣
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06.08.2025 07:19 Ответить
Баба базарна, а не розвідник.
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06.08.2025 07:19 Ответить
❗️Буданов заявив: «якщо мені потрібно переспати з повією для досягнення мети - в цьому немає проблеми»
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06.08.2025 07:21 Ответить
Спасітель. Будь готовь - всегда готовь.🤣
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06.08.2025 07:26 Ответить
Там ви ще пропустили, він писав що і з мужиком може
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06.08.2025 08:00 Ответить
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06.08.2025 08:15 Ответить
Гогілашвілі?!? Так ось воно чо, Міхалич... 😂
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06.08.2025 08:20 Ответить
Якщо Вітчизна накаже - то хоч із скунсом.
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06.08.2025 08:20 Ответить
Така мета у розвідника - без кохання - то можна. Один раз - не водолаз.
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06.08.2025 08:53 Ответить
Доводять людей до "нищети", щоб і жінки йшли воювати.
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06.08.2025 07:24 Ответить
несе Галя воду,
коромисло гнеться,
а за нею штірліц
як барвінок в'ється
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06.08.2025 07:26 Ответить
Підтверджую. До нас якось заїхав Буданов, всі жінки були в такому захваті - телезірка приїхала!
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06.08.2025 07:27 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Про розвідку від повій та ескорту - дійсно правда.
Ви навіть не уявляєте, на яких рівнях і які цілі були уражені завдяки їм - не враховуючи розбиті механізовані штурми та зірвані операції ворога різного типу.
Це може звучати смішно, але насправді дає реальний результат.

Але про це не варто забувати й нашим. Військові повинні памʼятати, що інформатором може виявитися навіть невинна подружка з «доппослугами» в барбершопах на Донбасі або ваша новоспечена дівчина.
Кохайтеся, гуляйтеся, але зайвого не *******. Війна має залишатися на війні. Розповісти про те, який ти Джекі Чан, можна й без прив'язок до місцевостей та інформації, яка може загубити весь підрозділ.
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06.08.2025 07:27 Ответить
Тобто, Ксюша Манекен та інші блохери не просто так отримали нагороди від ГУР?
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06.08.2025 08:22 Ответить
Ми не уявляємо а якийсь сержант який мав би займатись своїми посадовими обов'язками а не уявляти, уявляє.
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06.08.2025 08:57 Ответить
В цьому випадку, хто вербувальник, а хто завербований, так би мовити - об'єкт?

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06.08.2025 07:53 Ответить
І це керівник ГУР,напевне вдома під каблуком,жах
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06.08.2025 07:58 Ответить
Продають черевики - хто їх знає в обличчя? а сліди 47 -го розтоптаного на мордяці хіба не красномовні
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06.08.2025 07:59 Ответить
У кацапів прислів"я є: "Что у каво балит - тот а том и гаварит...".
Щось Буданова "понесло"... Дружина з "простигосподи", в постілі, піймала?
Прямо, як в анекдоті:
- Калян! Ты чё злой такой?
- Да жена с бабой, в пастели застукала... Я ей абъясняю, что это - кантактёр внеземной цивилизации, и только ва время сексуальнава напряжения можно войти с ними в кантакт!... А ана мне арёт: "С бл*дями тавскаешься!"
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06.08.2025 08:05 Ответить
Може Буланова піти диктором на морафоні підробляти...?? Він не вилазить з інтерв'ю...Агов,хлопче ти генерал секретний,а не конферансьє на весіллі! Війна на дворі! Над тобою вже глузують...Отямся! Після війни будеш піаритися та розповідати про 17 миттєвостей вербування жінок...
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06.08.2025 08:05 Ответить
Довбень, не росказуй мені про "В" жіночої агентури. Стандартна "В". Разом з тим, є заповідь любого оперативника " не лізь у 9-ку, не трахай агентес та не використовуй ЯК КК для ********"
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06.08.2025 08:21 Ответить
Якщо потрібно дурити чоловіків, робити з
них слухняне лайно, то чому б і ні?
Ну хто ж винен, що в них мозок в іншому місці?
Отримуйте те, що маєте.
Що тут всі двоногі збурились?
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06.08.2025 08:49 Ответить
Та вже легалізуйте цьому ванганутому проституцію...
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06.08.2025 09:47 Ответить
"Дедалі більше жінок йдуть працювати в ГУР"

повії ?
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06.08.2025 10:01 Ответить
Мені іноді здається ,що в нас блогер чи стендапер діє під легендою " очільника ГУР " .
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06.08.2025 10:06 Ответить
У нього розум навіть в очах світиться, так тримати Ярославе
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06.08.2025 10:07 Ответить
 
 