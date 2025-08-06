Все больше женщин идут работать в ГУР, а вот вербовать их сложнее, они хитрее мужчин, - Буданов.
В данное время наблюдается тенденция к увеличению количества женщин, работающих в структуре Главного управления разведки Минобороны.
Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Процент женщин как в оперативных, так и боевых (подразделениях. - Ред.) - в боевых там немного медленнее, а в оперативных - немного быстрее, по сравнению с боевыми - но значительно увеличивается. И эта тенденция продолжается довольно-таки долго. У нас большой процент женщин на самом деле служит, очень большой. Если не ошибаюсь, где-то около 1,5 тыс. точно у нас есть", - сказал глава ГУР.
По наблюдениям Буданова, которые он ведет с 2020 года, с этого года на вступительных экзаменах в их академию все первые места по рейтингу берут женщины.
При этом, по его мнению, вербовать женщин сложнее, чем мужчин.
"Мужчин (легче вербовать - ред.). Женщины от природы хитрее и быстрее понимают, что происходит. Гораздо быстрее", - заявил он.
Отвечая на вопрос, сколько занимает времени завербовать человека, Буданов пояснил, что это происходит по-разному.
"Есть большая разница: вербовать "на удаленке" или вживую. Потому что используются и те, и те способы. И на самом деле вербовка через технические средства происходит все чаще. Потому что это, якобы, легче сделать с человеком, который идет на то, что его вербуют. В их понимании это более безопасно", - заявил руководитель ГУР.
В то же время, по его словам, это - больший риск для оперативника, который это делает, потому что больше шансов, что он попадет в оперативную игру.
"Однако это повсеместно сейчас развивается. Относительно непосредственно личного контакта - здесь все зависит от человека, и с каким полом он работает (с женщинами или с мужчинами - ред.)", - сказал он.
Глава ГУР также сообщил, что среди профессий, которые чаще всего выбирают разведчики для своих легенд, - "предпринимательская деятельность, журналистика и социология - это стандартные".
Он уточнил, что вообще не важно, публичный и яркий это человек или нет: "Вообще не важно. Если у человека есть что показать - это хорошо. Но вот поехала какая-то компания предпринимателей, которые по легенде продают обувь. Ну, кто их знает в лицо?"
Ранее Буданов сообщил, что благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных информаций".
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коромисло гнеться,
а за нею штірліц
як барвінок в'ється
Про розвідку від повій та ескорту - дійсно правда.
Ви навіть не уявляєте, на яких рівнях і які цілі були уражені завдяки їм - не враховуючи розбиті механізовані штурми та зірвані операції ворога різного типу.
Це може звучати смішно, але насправді дає реальний результат.
Але про це не варто забувати й нашим. Військові повинні памʼятати, що інформатором може виявитися навіть невинна подружка з «доппослугами» в барбершопах на Донбасі або ваша новоспечена дівчина.
Кохайтеся, гуляйтеся, але зайвого не *******. Війна має залишатися на війні. Розповісти про те, який ти Джекі Чан, можна й без прив'язок до місцевостей та інформації, яка може загубити весь підрозділ.
Щось Буданова "понесло"... Дружина з "простигосподи", в постілі, піймала?
Прямо, як в анекдоті:
- Калян! Ты чё злой такой?
- Да жена с бабой, в пастели застукала... Я ей абъясняю, что это - кантактёр внеземной цивилизации, и только ва время сексуальнава напряжения можно войти с ними в кантакт!... А ана мне арёт: "С бл*дями тавскаешься!"
них слухняне лайно, то чому б і ні?
Ну хто ж винен, що в них мозок в іншому місці?
Отримуйте те, що маєте.
Що тут всі двоногі збурились?
повії ?