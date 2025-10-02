Нова кампанія VETERANKA показує силу українських військовослужбовиць: "Прийшла очима стріляти?" - "Ні, з міномета, гаубиці та РСЗВ". ВIДЕО

"Прийшла очима стріляти?" — "Ні, з міномета, гаубиці та РСЗВ". Такими сміливими гаслами в метро, на вокзалах і білбордах Києва та Львова зустрічає українців нова кампанія руху VETERANKA, присвячена жінкам у війську.

Інформаційний проєкт "Жінки можуть!" стартував до Дня захисників і захисниць України та має на меті зруйнувати стереотипи про роль жінок у Збройних силах. Головна ідея — показати, що українські військовослужбовиці воюють на рівних із чоловіками: командують артбатареями, керують Bradley, знищують ворога FPV-дронами, працюють у найгарячіших точках фронту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кампанія також включає відеоролик про силу сестринства та підтримку одна одної. Його транслюватимуть у кінотеатрах, на телемарафоні "Єдині новини", у торгових центрах і навіть у потягах.

Очільниця руху, бойова медикиня Катерина Приймак, наголошує: "Жінки на фронті — це доброволиці, які щодня доводять, що вони можуть усе. Їхній внесок у перемогу не можна залишати в тіні".

Сьогодні у Збройних Силах служать понад 70 тисяч жінок, з них 5,5 тисяч виконують бойові задачі на передовій.

Рух VETERANKA — перша та єдина спільнота жінок України з бойовим досвідом, яка захищає права військовослужбовиць в армії з 2018 року. Організація змінила закон України та відкрила 63 бойові посади для військовослужбовиць, які до цього були недоступні. За 3,5 роки повномасштабного вторгнення спільнота допомогла із забезпеченням 107 бригадам, підрозділам ЗСУ та Нацгвардії (це більше 120 млн грн допомоги захисницям та їх підрозділам). Головна місія організації – захист прав та підтримка чинних військовослужбовиць, реабілітація та реінтеграція ветеранок, надання компетентної допомоги армії та розбудова спільноти посестер на засадах рівності та сили сестринства.

