УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9459 відвідувачів онлайн
Новини Відео Жінки в ЗСУ
1 430 6

Нова кампанія VETERANKA показує силу українських військовослужбовиць: "Прийшла очима стріляти?" - "Ні, з міномета, гаубиці та РСЗВ". ВIДЕО

"Прийшла очима стріляти?" — "Ні, з міномета, гаубиці та РСЗВ". Такими сміливими гаслами в метро, на вокзалах і білбордах Києва та Львова зустрічає українців нова кампанія руху VETERANKA, присвячена жінкам у війську.

Інформаційний проєкт "Жінки можуть!" стартував до Дня захисників і захисниць України та має на меті зруйнувати стереотипи про роль жінок у Збройних силах. Головна ідея — показати, що українські військовослужбовиці воюють на рівних із чоловіками: командують артбатареями, керують Bradley, знищують ворога FPV-дронами, працюють у найгарячіших точках фронту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: Сирський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць: Ви зупинили російську агресію та зламали міф про "непереможну армію" РФ

Кампанія також включає відеоролик про силу сестринства та підтримку одна одної. Його транслюватимуть у кінотеатрах, на телемарафоні "Єдині новини", у торгових центрах і навіть у потягах.

Очільниця руху, бойова медикиня Катерина Приймак, наголошує: "Жінки на фронті — це доброволиці, які щодня доводять, що вони можуть усе. Їхній внесок у перемогу не можна залишати в тіні".

Сьогодні у Збройних Силах служать понад 70 тисяч жінок, з них 5,5 тисяч виконують бойові задачі на передовій. 

Рух VETERANKA — перша та єдина спільнота жінок України з бойовим досвідом, яка захищає права військовослужбовиць в армії з 2018 року. Організація змінила закон України та відкрила 63 бойові посади для військовослужбовиць, які до цього були недоступні. За 3,5 роки повномасштабного вторгнення спільнота допомогла із забезпеченням 107 бригадам, підрозділам ЗСУ та Нацгвардії (це більше 120 млн грн допомоги захисницям та їх підрозділам). Головна місія організації – захист прав та підтримка чинних військовослужбовиць, реабілітація та реінтеграція ветеранок, надання компетентної допомоги армії та розбудова спільноти посестер на засадах рівності та сили сестринства.

Читайте: Патріоти розгорнули прапор України біля "Донбас Арени" на честь Дня захисників і захисниць. ФОТОрепортаж

Автор: 

жінки (649) День захисників і захисниць України (159) ЗСУ (7962)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відео зроблене якось трохи дивно. Є присмак якийсь
показати весь коментар
02.10.2025 16:57 Відповісти
якщо в Україні тотальна ЗЄльона ухилянка-усиканка,

то її рятує ВЕТЕРАНКА

.
показати весь коментар
02.10.2025 16:58 Відповісти
Деякі жінки набагато мужніші за деяких чоловіків
показати весь коментар
02.10.2025 17:24 Відповісти
Яка ж примітивна пропаганда...Чергова спроба присоромити чоловіків, які не хочуть йти воювати. Відео постановочне, з полігону; особливо "уміляє" бійциця-штурмовик, що кидає гранати в окопі... Щось не побачив на відео ні артилеристок (які тягають снаряди масою до 50 кг), ні навідників БМП "Бредлі", ні мінометниць (які тягають плиту міномета, сам міномет і БК)...Ще й не посоромились у відео всунути нестатутну відповідь на подяку: правильно буде "Служу українському народові!"
показати весь коментар
02.10.2025 17:24 Відповісти
1001 спосіб пиляти бюджет. Скільки заплатили за цей "відосик" і чому жєня кошевой не в головній ролі?
показати весь коментар
02.10.2025 17:48 Відповісти
Smatriu tut kamuta ochen podgarelo , astarozhna , divan nisazhgite ...🤣🤣🤣
показати весь коментар
02.10.2025 17:51 Відповісти
 
 