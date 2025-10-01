УКР
5 305 19

Патріоти розгорнули прапор України біля "Донбас Арени" на честь Дня захисників і захисниць. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Донецьку розгорнули український прапор. Патріоти провели сміливу акцію біля стадіону "Донбас Арена". 

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Активісти зазначили, що за понад 10 років окупації росіяни так і не змогли підкорити Донецьк. Патріоти, які організували акцію в захопленому місті, розповіли, що розгорнули прапор України на честь Дня захисників і захисниць України.

прапор

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Разом з Донецьком День захисників і захисниць України також святує і тимчасово окупований Крим, Луганщина, Херсонщина та Запорізька область. Світлини з прапорами, малюнками та проукраїнськими записками від активістів руху "Жовта Стрічка" були зафільмовані у Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, Мелітополі, Фащівці, Генічеську та Енергодарі.

прапор
прапор
прапор
прапор
прапор
прапор
прапор
прапор
прапор
прапор

Також дивіться: Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку: "Опять хлопок. Сторона Таймырки. Дым пошел конкретный". ВIДЕО

Донецьк (960) Крим (14259) Запорізька область (4131) Донецька область (9713) День захисників і захисниць України (157) Луганська область (4939) Херсонська область (6258) Донецький район (33)
Топ коментарі
+9
Приєднуюся до привітань!

Сміливо - але небезпечно і цей ризик не виправданий. Пам'ятаю, як при окупації Херсону люди вийшли на площу, так, все правильно зробили, але в адмінбудівлі стояв фотоапарат з гарною оптикою і місцева людина допомагала ідентифіковувати тих, хто прийшов на мітинг. Багато хто потім пропав без вісті. Набагато ефективнішими були партизанські дії. Звісно, що люди хоч так хочуть показати, що вони з Україною, але завжди повинен бути прагматизм та "холодна" голова
01.10.2025 09:56 Відповісти
01.10.2025 09:56 Відповісти
+4
Уявляю, як їм складно жити серед тимчасового мороку, який зійшов на їх домівки.
Але залишитися патріотом України в тих умовах, це теж подвиг.
Бережіть себе.
Україна неодмінно вистоїть і повернеться!
01.10.2025 10:08 Відповісти
01.10.2025 10:08 Відповісти
+4
Із Святими Покровами Вас вітаю
01.10.2025 10:15 Відповісти
01.10.2025 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
01.10.2025 09:56 Відповісти
Дякую!
01.10.2025 10:46 Відповісти
01.10.2025 10:46 Відповісти
Та ти там і пукнути без дозволу не можеш, а тут щось люди зробили, доречі, ризикуючі і життям і свободою.
01.10.2025 10:34 Відповісти
01.10.2025 10:34 Відповісти
люди зробили, доречі, ризикуючі і життям і свободою.

Ну, да. На первом фото, на фоне ДонбассАрены, в бурьяне лежит полотно цвета нашего флага.
А в чем риск создания остальных коладжей? Не могут еще кацапы преследовать мыслепреступления
01.10.2025 12:12 Відповісти
01.10.2025 12:12 Відповісти
Піськов їх не запитував, чи хочуть вони бути в складі лаптєстану
01.10.2025 09:57 Відповісти
01.10.2025 09:57 Відповісти
Піськова треба замочити в унітазі Ох і дали ж йому призвіще
01.10.2025 10:17 Відповісти
01.10.2025 10:17 Відповісти
01.10.2025 10:08 Відповісти
А ти де сховався?
01.10.2025 10:13 Відповісти
01.10.2025 10:13 Відповісти
Ахметка здав Донбас - мабуть хотів щось доказати євромайданівцям -та отримав копняка от рузьке братів, і зараз нормально себе чухає на Лазурному березі, в палаці короля Леопольда (здається? 200 млн. євро)
А мусора різні , яки здали Донбас мабуть ухилянтів ловлять (((:
01.10.2025 10:11 Відповісти
01.10.2025 10:11 Відповісти
01.10.2025 10:14 Відповісти
01.10.2025 10:14 Відповісти
❤️
01.10.2025 10:23 Відповісти
01.10.2025 10:23 Відповісти
рука жіноча! і почерк.
валькірія!
але, дуже небезпечно!
01.10.2025 10:34 Відповісти
01.10.2025 10:34 Відповісти
Во вторую мировую жители Норвегии, из солидарности с защитниками Сталинграда, не стали выезжать на традиционный ежегодный уикенд. Как гитлеровцы лютовали, из-за этого, а ничего сделать не смогли. Норвежцы только смехались им в ответ.
Каждый кто работает на оккупированной территории помогает кацапам решать их задачи. В тайне верь во что угодно, работай на нас и плати налоги.
01.10.2025 12:20 Відповісти
01.10.2025 12:20 Відповісти
Круто і сміливо!
Ніби, лише папірець із написом, а як надихає, дає надію та укріпляє віру!
Всіх Захисників та Захисниць зі Святом!
01.10.2025 10:48 Відповісти
01.10.2025 10:48 Відповісти
Як засрали Донецьк. Я про фото біля Арени. Де є кацап, там завжди лайно і сморід.
Слава СМІЛИВИМ Українцям!
01.10.2025 11:10 Відповісти
01.10.2025 11:10 Відповісти
 
 