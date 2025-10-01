Патріоти розгорнули прапор України біля "Донбас Арени" на честь Дня захисників і захисниць. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Донецьку розгорнули український прапор. Патріоти провели сміливу акцію біля стадіону "Донбас Арена".

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Активісти зазначили, що за понад 10 років окупації росіяни так і не змогли підкорити Донецьк. Патріоти, які організували акцію в захопленому місті, розповіли, що розгорнули прапор України на честь Дня захисників і захисниць України.

Разом з Донецьком День захисників і захисниць України також святує і тимчасово окупований Крим, Луганщина, Херсонщина та Запорізька область. Світлини з прапорами, малюнками та проукраїнськими записками від активістів руху "Жовта Стрічка" були зафільмовані у Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, Мелітополі, Фащівці, Генічеську та Енергодарі.





















