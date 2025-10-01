Патріоти розгорнули прапор України біля "Донбас Арени" на честь Дня захисників і захисниць. ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Донецьку розгорнули український прапор. Патріоти провели сміливу акцію біля стадіону "Донбас Арена".
Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.
Активісти зазначили, що за понад 10 років окупації росіяни так і не змогли підкорити Донецьк. Патріоти, які організували акцію в захопленому місті, розповіли, що розгорнули прапор України на честь Дня захисників і захисниць України.
Разом з Донецьком День захисників і захисниць України також святує і тимчасово окупований Крим, Луганщина, Херсонщина та Запорізька область. Світлини з прапорами, малюнками та проукраїнськими записками від активістів руху "Жовта Стрічка" були зафільмовані у Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, Мелітополі, Фащівці, Генічеську та Енергодарі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сміливо - але небезпечно і цей ризик не виправданий. Пам'ятаю, як при окупації Херсону люди вийшли на площу, так, все правильно зробили, але в адмінбудівлі стояв фотоапарат з гарною оптикою і місцева людина допомагала ідентифіковувати тих, хто прийшов на мітинг. Багато хто потім пропав без вісті. Набагато ефективнішими були партизанські дії. Звісно, що люди хоч так хочуть показати, що вони з Україною, але завжди повинен бути прагматизм та "холодна" голова
Ну, да. На первом фото, на фоне ДонбассАрены, в бурьяне лежит полотно цвета нашего флага.
А в чем риск создания остальных коладжей? Не могут еще кацапы преследовать мыслепреступления
Але залишитися патріотом України в тих умовах, це теж подвиг.
Бережіть себе.
Україна неодмінно вистоїть і повернеться!
А мусора різні , яки здали Донбас мабуть ухилянтів ловлять (((:
валькірія!
але, дуже небезпечно!
Каждый кто работает на оккупированной территории помогает кацапам решать их задачи. В тайне верь во что угодно, работай на нас и плати налоги.
Ніби, лише папірець із написом, а як надихає, дає надію та укріпляє віру!
Всіх Захисників та Захисниць зі Святом!
Слава СМІЛИВИМ Українцям!