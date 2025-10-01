Патриоты развернули флаг Украины возле "Донбасс Арены" в честь Дня защитников и защитниц. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Донецке развернули украинский флаг. Патриоты провели смелую акцию возле стадиона "Донбасс Арена".

Активисты отметили, что за более 10 лет оккупации россияне так и не смогли покорить Донецк. Патриоты, которые организовали акцию в захваченном городе, рассказали, что развернули флаг Украины в честь Дня защитников и защитниц Украины.

Вместе с Донецком День защитников и защитниц Украины также празднует и временно оккупированный Крым, Луганщина, Херсонщина и Запорожская область. Фотографии с флагами, рисунками и проукраинскими записками от активистов движения "Желтая Лента" были сняты в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Мелитополе, Фащевке, Геническе и Энергодаре.





















