Патриоты развернули флаг Украины возле "Донбасс Арены" в честь Дня защитников и защитниц. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Донецке развернули украинский флаг. Патриоты провели смелую акцию возле стадиона "Донбасс Арена".

Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

Активисты отметили, что за более 10 лет оккупации россияне так и не смогли покорить Донецк. Патриоты, которые организовали акцию в захваченном городе, рассказали, что развернули флаг Украины в честь Дня защитников и защитниц Украины.

флаг

Вместе с Донецком День защитников и защитниц Украины также празднует и временно оккупированный Крым, Луганщина, Херсонщина и Запорожская область. Фотографии с флагами, рисунками и проукраинскими записками от активистов движения "Желтая Лента" были сняты в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Мелитополе, Фащевке, Геническе и Энергодаре.

флаг
флаг
флаг
флаг
флаг
флаг
флаг
флаг
флаг
флаг

Автор: 

Донецьк (6335) Крым (26488) Запорожская область (3593) Донецкая область (10882) День защитников и защитниц Украины (173) Луганская область (6553) Херсонская область (5261) Донецкий район (32)
+6
Приєднуюся до привітань!

Сміливо - але небезпечно і цей ризик не виправданий. Пам'ятаю, як при окупації Херсону люди вийшли на площу, так, все правильно зробили, але в адмінбудівлі стояв фотоапарат з гарною оптикою і місцева людина допомагала ідентифіковувати тих, хто прийшов на мітинг. Багато хто потім пропав без вісті. Набагато ефективнішими були партизанські дії. Звісно, що люди хоч так хочуть показати, що вони з Україною, але завжди повинен бути прагматизм та "холодна" голова
01.10.2025 09:56 Ответить
+4
Уявляю, як їм складно жити серед тимчасового мороку, який зійшов на їх домівки.
Але залишитися патріотом України в тих умовах, це теж подвиг.
Бережіть себе.
Україна неодмінно вистоїть і повернеться!
01.10.2025 10:08 Ответить
+3
Піськов їх не запитував, чи хочуть вони бути в складі лаптєстану
01.10.2025 09:57 Ответить
Із Святими Покровами Вас вітаю
01.10.2025 10:15 Ответить
Дякую!
01.10.2025 10:46 Ответить
Та ти там і пукнути без дозволу не можеш, а тут щось люди зробили, доречі, ризикуючі і життям і свободою.
01.10.2025 10:34 Ответить
Піськова треба замочити в унітазі Ох і дали ж йому призвіще
01.10.2025 10:17 Ответить
А ти де сховався?
01.10.2025 10:13 Ответить
Ахметка здав Донбас - мабуть хотів щось доказати євромайданівцям -та отримав копняка от рузьке братів, і зараз нормально себе чухає на Лазурному березі, в палаці короля Леопольда (здається? 200 млн. євро)
А мусора різні , яки здали Донбас мабуть ухилянтів ловлять (((:
01.10.2025 10:11 Ответить
01.10.2025 10:14 Ответить
❤️
01.10.2025 10:23 Ответить
рука жіноча! і почерк.
валькірія!
але, дуже небезпечно!
01.10.2025 10:34 Ответить
Круто і сміливо!
Ніби, лише папірець із написом, а як надихає, дає надію та укріпляє віру!
Всіх Захисників та Захисниць зі Святом!
01.10.2025 10:48 Ответить
Як засрали Донецьк. Я про фото біля Арени. Де є кацап, там завжди лайно і сморід.
Слава СМІЛИВИМ Українцям!
01.10.2025 11:10 Ответить
 
 