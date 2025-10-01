Патриоты развернули флаг Украины возле "Донбасс Арены" в честь Дня защитников и защитниц. ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Донецке развернули украинский флаг. Патриоты провели смелую акцию возле стадиона "Донбасс Арена".
Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.
Активисты отметили, что за более 10 лет оккупации россияне так и не смогли покорить Донецк. Патриоты, которые организовали акцию в захваченном городе, рассказали, что развернули флаг Украины в честь Дня защитников и защитниц Украины.
Вместе с Донецком День защитников и защитниц Украины также празднует и временно оккупированный Крым, Луганщина, Херсонщина и Запорожская область. Фотографии с флагами, рисунками и проукраинскими записками от активистов движения "Желтая Лента" были сняты в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Мелитополе, Фащевке, Геническе и Энергодаре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сміливо - але небезпечно і цей ризик не виправданий. Пам'ятаю, як при окупації Херсону люди вийшли на площу, так, все правильно зробили, але в адмінбудівлі стояв фотоапарат з гарною оптикою і місцева людина допомагала ідентифіковувати тих, хто прийшов на мітинг. Багато хто потім пропав без вісті. Набагато ефективнішими були партизанські дії. Звісно, що люди хоч так хочуть показати, що вони з Україною, але завжди повинен бути прагматизм та "холодна" голова
Але залишитися патріотом України в тих умовах, це теж подвиг.
Бережіть себе.
Україна неодмінно вистоїть і повернеться!
А мусора різні , яки здали Донбас мабуть ухилянтів ловлять (((:
валькірія!
але, дуже небезпечно!
Ніби, лише папірець із написом, а як надихає, дає надію та укріпляє віру!
Всіх Захисників та Захисниць зі Святом!
Слава СМІЛИВИМ Українцям!