Новая кампания VETERANKA показывает силу украинских военнослужащих: "Пришла глазами стрелять?" – "Нет, из миномета, гаубицы и РСЗО".. ВИДЕО

"Пришла глазами стрелять?" - "Нет, из миномета, гаубицы и РСЗО". Такими смелыми лозунгами в метро, на вокзалах и билбордах Киева и Львова встречает украинцев новая кампания движения VETERANKA, посвященная женщинам в армии.

Информационный проект "Женщины могут!" стартовал ко Дню защитников и защитниц Украины и имеет целью разрушить стереотипы о роли женщин в Вооруженных силах. Главная идея - показать, что украинские военнослужащие воюют на равных с мужчинами: командуют артбатареями, управляют Bradley, уничтожают врага FPV-дронами, работают в самых горячих точках фронта, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Сирский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц: Вы остановили российскую агрессию и сломали миф о "непобедимой армии" РФ

Кампания также включает видеоролик о силе сестринства и поддержке друг друга. Его будут транслировать в кинотеатрах, на телемарафоне "Єдині новини", в торговых центрах и даже в поездах.

Руководительница движения, боевой медик Екатерина Приймак, отмечает: "Женщины на фронте - это добровольцы, которые ежедневно доказывают, что они могут все. Их вклад в победу нельзя оставлять в тени".

Сегодня в Вооруженных Силах служат более 70 тысяч женщин, из них 5,5 тысяч выполняют боевые задачи на передовой.

Движение VETERANKA - первое и единственное сообщество женщин Украины с боевым опытом, которое защищает права военнослужащих в армии с 2018 года. Организация изменила закон Украины и открыла 63 боевые должности для военнослужащих, которые до этого были недоступны. За 3,5 года полномасштабного вторжения сообщество помогло с обеспечением 107 бригадам, подразделениям ВСУ и Нацгвардии (это более 120 млн грн помощи защитницам и их подразделениям). Главная миссия организации - защита прав и поддержка действующих военнослужащих, реабилитация и реинтеграция ветеранок, предоставление компетентной помощи армии и развитие сообщества посестер на основе равенства и силы сестринства.

Читайте: Патриоты развернули флаг Украины возле "Донбасс Арены" в честь Дня защитников и защитниц. ФОТОрепортаж