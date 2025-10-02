РУС
Новая кампания VETERANKA показывает силу украинских военнослужащих: "Пришла глазами стрелять?" – "Нет, из миномета, гаубицы и РСЗО".. ВИДЕО

"Пришла глазами стрелять?" - "Нет, из миномета, гаубицы и РСЗО". Такими смелыми лозунгами в метро, на вокзалах и билбордах Киева и Львова встречает украинцев новая кампания движения VETERANKA, посвященная женщинам в армии.

Информационный проект "Женщины могут!" стартовал ко Дню защитников и защитниц Украины и имеет целью разрушить стереотипы о роли женщин в Вооруженных силах. Главная идея - показать, что украинские военнослужащие воюют на равных с мужчинами: командуют артбатареями, управляют Bradley, уничтожают врага FPV-дронами, работают в самых горячих точках фронта, сообщает Цензор.НЕТ.

Кампания также включает видеоролик о силе сестринства и поддержке друг друга. Его будут транслировать в кинотеатрах, на телемарафоне "Єдині новини", в торговых центрах и даже в поездах.

Руководительница движения, боевой медик Екатерина Приймак, отмечает: "Женщины на фронте - это добровольцы, которые ежедневно доказывают, что они могут все. Их вклад в победу нельзя оставлять в тени".

Сегодня в Вооруженных Силах служат более 70 тысяч женщин, из них 5,5 тысяч выполняют боевые задачи на передовой.

Движение VETERANKA - первое и единственное сообщество женщин Украины с боевым опытом, которое защищает права военнослужащих в армии с 2018 года. Организация изменила закон Украины и открыла 63 боевые должности для военнослужащих, которые до этого были недоступны. За 3,5 года полномасштабного вторжения сообщество помогло с обеспечением 107 бригадам, подразделениям ВСУ и Нацгвардии (это более 120 млн грн помощи защитницам и их подразделениям). Главная миссия организации - защита прав и поддержка действующих военнослужащих, реабилитация и реинтеграция ветеранок, предоставление компетентной помощи армии и развитие сообщества посестер на основе равенства и силы сестринства.

Автор: 

женщины (904) День защитников и защитниц Украины (173) ВСУ (6956)
Відео зроблене якось трохи дивно. Є присмак якийсь
02.10.2025 16:57 Ответить
якщо в Україні тотальна ЗЄльона ухилянка-усиканка,

то її рятує ВЕТЕРАНКА

.
02.10.2025 16:58 Ответить
Деякі жінки набагато мужніші за деяких чоловіків
02.10.2025 17:24 Ответить
Яка ж примітивна пропаганда...Чергова спроба присоромити чоловіків, які не хочуть йти воювати. Відео постановочне, з полігону; особливо "уміляє" бійциця-штурмовик, що кидає гранати в окопі... Щось не побачив на відео ні артилеристок (які тягають снаряди масою до 50 кг), ні навідників БМП "Бредлі", ні мінометниць (які тягають плиту міномета, сам міномет і БК)...Ще й не посоромились у відео всунути нестатутну відповідь на подяку: правильно буде "Служу українському народові!"
02.10.2025 17:24 Ответить
 
 