РУС
Более 1,5 тысячи женщин служат в рядах ГУР, - Буданов

Буданов рассказал, сколько женщин служат в ГУР МОУ

По состоянию на сегодня в рядах Главного управления разведки Минобороны Украины служат более полутора тысяч женщин.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов сообщил в видеообращении, которое опубликовал Украинский женский конгресс, передает Цензор.НЕТ.

Количество женщин в ГУР растет

"В условиях беспрецедентных вызовов в нашей истории украинские женщины берут на себя ответственность и лидерство в совершенно разных сферах, и национальная безопасность - не исключение. Я с гордостью говорю, что в рядах Главного управления разведки служат более полутора тысяч женщин, и их количество постоянно растет", - заявил Буданов.

Задача женщин-разведчиц

Он отметил, что женщины-разведчицы в оперативных или боевых подразделениях ГУР "демонстрируют потрясающие результаты работы, достигают профессиональных вершин".

"Тотем нашей организации - сова с острым мечом. Это мудрая, смелая и вооруженная женщина, безжалостная к врагам. Спасибо всем женщинам, кто на своем месте творит будущее Украины - свободной страны равных возможностей", - резюмировал руководитель ГУР.

Не будемо уточнювати ким. Головне - статистика.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:14 Ответить
якщо повія дає реальний результат зі знищеного ворога, то чому ні?
показать весь комментарий
24.10.2025 15:16 Ответить
от, саме про це...
скільки ворогів затрахали агентки буданова?
бо, сбу кожного дня звітує про збиті танки.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:17 Ответить
за балабола не скажу, а от свого часу гіві, моторола та курятник забаранені завдяки дівчаткам, із якими щільно працювали хлопці з ГУРу
Червінський дещо про це вже розповідав
показать весь комментарий
24.10.2025 15:23 Ответить
прикинь.
півтори тищі ескортниць.
це ж скільки кацапских генералів можна засмоктати до смерті?

все ж заснято на відео.
потім буданов ретельно розбирає, де які помилки були....
показать весь комментарий
24.10.2025 15:16 Ответить
а можливо і в реальному часі може вказати на помилки....
показать весь комментарий
24.10.2025 15:18 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2025 15:14 Ответить
буданга вже б краще мовчав.. бо з рота крім зельоного поносу нічого не випадає

показать весь комментарий
24.10.2025 15:23 Ответить
 
 