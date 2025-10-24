Более 1,5 тысячи женщин служат в рядах ГУР, - Буданов
По состоянию на сегодня в рядах Главного управления разведки Минобороны Украины служат более полутора тысяч женщин.
Об этом глава ГУР Кирилл Буданов сообщил в видеообращении, которое опубликовал Украинский женский конгресс, передает Цензор.НЕТ.
Количество женщин в ГУР растет
"В условиях беспрецедентных вызовов в нашей истории украинские женщины берут на себя ответственность и лидерство в совершенно разных сферах, и национальная безопасность - не исключение. Я с гордостью говорю, что в рядах Главного управления разведки служат более полутора тысяч женщин, и их количество постоянно растет", - заявил Буданов.
Задача женщин-разведчиц
Он отметил, что женщины-разведчицы в оперативных или боевых подразделениях ГУР "демонстрируют потрясающие результаты работы, достигают профессиональных вершин".
"Тотем нашей организации - сова с острым мечом. Это мудрая, смелая и вооруженная женщина, безжалостная к врагам. Спасибо всем женщинам, кто на своем месте творит будущее Украины - свободной страны равных возможностей", - резюмировал руководитель ГУР.
