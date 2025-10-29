УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9547 відвідувачів онлайн
Новини Удари по Криму Вибухи в Криму
4 188 6

Нафтобаза горить в окупованому Сімферополі після атаки українських БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 29 жовтня, українські дрони атакували тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крымский ветер".

Видання спершу стверджувало, що атаковано ТЕЦ у Сімферополі, але згодом повідомило, що є влучання не в ТЕЦ, а в нафтобазу, що розташована поряд. На об'єкті вирує пожежа.

Також читайте: Удари по Феодосії: знищено 11 нафтових резервуарів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

горить нафтобаза в сімферополі
горить нафтобаза в сімферополі

Кадри пожежі публікує також ASTRA

горить нафтобаза в сімферополі

Що каже Аксьонов?

Очільник окупаційної адміністрації зрадник Сергій Аксьонов факт атаки та пожежі підтвердив та запевняє, що внаслідок атаки БпЛА на території Сімферополя зафіксовано влучання в ємність із пально-мастильними матеріалами. В результаті виникла пожежа. Постраждалих за його даними немає. Екстрені служби працюють на місці пожежі.

Також читайте: Бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму. ВIДЕО

Що передувало?

  • Як повідомлялося, уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму.
  • Також зазначалося,що ГУР спалило російську ППО - мінус три комплекси за два дні.
  • Окрім того, що бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

безпілотник (5105) Крим (14289) Сімферополь (221) ТЕЦ (474) Сімферопольський район (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
буває і в зрадинків горить..
показати весь коментар
29.10.2025 08:07 Відповісти
горить па дамашнєму,
показати весь коментар
29.10.2025 08:25 Відповісти
Знищення ППО в Криму наближає атаку на Кримській міст - улюблену цяцьку *****. А по мосту прокладені комунікації - звязок, газ, електрика. А ще в Криму досі є три електростанції Сіменс... З Новим роком, придурки!
показати весь коментар
29.10.2025 08:40 Відповісти
опять пустые бочки ...опять эти"слабые хахлы" обосрались
показати весь коментар
29.10.2025 08:43 Відповісти
Хоч би дощ не пішов
показати весь коментар
29.10.2025 09:33 Відповісти
але поривчастий вітер не буде зайвим....!
показати весь коментар
29.10.2025 09:38 Відповісти
 
 