Нафтобаза горить в окупованому Сімферополі після атаки українських БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 29 жовтня, українські дрони атакували тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крымский ветер".

Видання спершу стверджувало, що атаковано ТЕЦ у Сімферополі, але згодом повідомило, що є влучання не в ТЕЦ, а в нафтобазу, що розташована поряд. На об'єкті вирує пожежа.

Кадри пожежі публікує також ASTRA

Що каже Аксьонов?

Очільник окупаційної адміністрації зрадник Сергій Аксьонов факт атаки та пожежі підтвердив та запевняє, що внаслідок атаки БпЛА на території Сімферополя зафіксовано влучання в ємність із пально-мастильними матеріалами. В результаті виникла пожежа. Постраждалих за його даними немає. Екстрені служби працюють на місці пожежі.

Що передувало?

Як повідомлялося, уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму.

Також зазначалося,що ГУР спалило російську ППО - мінус три комплекси за два дні.

Окрім того, що бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму.

