4 188 6
Нафтобаза горить в окупованому Сімферополі після атаки українських БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 29 жовтня, українські дрони атакували тимчасово окупований Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крымский ветер".
Видання спершу стверджувало, що атаковано ТЕЦ у Сімферополі, але згодом повідомило, що є влучання не в ТЕЦ, а в нафтобазу, що розташована поряд. На об'єкті вирує пожежа.
Кадри пожежі публікує також ASTRA
Що каже Аксьонов?
Очільник окупаційної адміністрації зрадник Сергій Аксьонов факт атаки та пожежі підтвердив та запевняє, що внаслідок атаки БпЛА на території Сімферополя зафіксовано влучання в ємність із пально-мастильними матеріалами. В результаті виникла пожежа. Постраждалих за його даними немає. Екстрені служби працюють на місці пожежі.
Що передувало?
- Як повідомлялося, уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму.
- Також зазначалося,що ГУР спалило російську ППО - мінус три комплекси за два дні.
- Окрім того, що бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
три - пятнадцать
показати весь коментар29.10.2025 08:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар29.10.2025 08:25 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
НБ
показати весь коментар29.10.2025 08:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
vasko moses
показати весь коментар29.10.2025 08:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар29.10.2025 09:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Viktor Lukiianchuk
показати весь коментар29.10.2025 09:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль