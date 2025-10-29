УКР
2 159 1

Дві нафтобази, дві РЛС та "Панцир-С2" уразили дрони СБУ в окупованому Криму, - джерела. ВIДЕО

Безпілотники Служби безпеки України уразили систему ППО рашистів, дві нафтобази та дві РЛС у тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела в СБУ.

ППО окупантів

БпЛА уразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн, який є однією з ключових ланок протиповітряної оборони РФ.

РЛС ворога

Також було атаковано дві РЛС. 

Знищення цих систем послаблює протиповітряну оборону РФ на Кримському напрямку.

Нафтобази

Уражено також нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне.

На об'єкті виникла масштабна пожежа.

Зафіксовано приліт  нафтобазі "Комсомольська".

Що передувало?

У ніч на 29 жовтня в мережі повідомляли про вибухи у тимчасово окупованому Криму.

Крим (14289) СБУ (13510) дрони (6208)
