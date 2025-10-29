2 159 1
Дві нафтобази, дві РЛС та "Панцир-С2" уразили дрони СБУ в окупованому Криму, - джерела. ВIДЕО
Безпілотники Служби безпеки України уразили систему ППО рашистів, дві нафтобази та дві РЛС у тимчасово окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела в СБУ.
ППО окупантів
БпЛА уразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн, який є однією з ключових ланок протиповітряної оборони РФ.
РЛС ворога
Також було атаковано дві РЛС.
Знищення цих систем послаблює протиповітряну оборону РФ на Кримському напрямку.
Нафтобази
Уражено також нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне.
На об'єкті виникла масштабна пожежа.
Зафіксовано приліт нафтобазі "Комсомольська".
Що передувало?
У ніч на 29 жовтня в мережі повідомляли про вибухи у тимчасово окупованому Криму.
