УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9497 відвідувачів онлайн
Новини
580 6

У Севастополі перекинувся плавучий кран - двоє загиблих, близько 20 поранених

Севастополь: перекинувся плавучий кран, двоє загиблих

У Південній бухті тимчасово окупованого Севастополя перекинувся плавучий кран під час робіт із підйому вантажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередніми даними внаслідок інциденту загинули двоє людей.

За інформацією пропагандистів, ще близько 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них частина людей впала у холодну воду.

Так званий "голова" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про 15 потерпілих з "легкими та середніми травмами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через дефіцит пального російські військові конфісковують бензин у цивільних у Криму

Місцеве управління Слідчого комітету РФ інформує про двох загиблих і 20 травмованих - цифри поки різняться в різних джерелах. Причини аварії наразі не називають, на місці працюють рятувальники, слідчі та інші профільні служби.

За непідтвердженими даними Telegram-каналів, перекинувся недобудований важкий плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін" Севморзаводу, який планували розпиляти та відправити для добудови до Сєвєродвінська. Інцидент стався під час переміщення вантажу, коли на борту були люди.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роботи з порятунку та уточнення обставин тривають, подробиці й офіційні висновки очікуються після завершення перевірок.

Раніше ми писали, що в Криму уражено три РЛС та десантний катер російських окупантів.

Дивіться: Бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму. ВIДЕО

аварія (573) Крим (14288) Севастополь (562) жертви (1919)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не дочекався Нептуна.. ні довгого ні короткого.
показати весь коментар
27.10.2025 20:00 Відповісти
Ну це треба вміти, щоб понтон перекинувся.
показати весь коментар
27.10.2025 20:02 Відповісти
Где ЦН увидел там людей на борту?
показати весь коментар
27.10.2025 20:06 Відповісти
дєло "кузі" живе і процвітає, тепер і сєвасі ))
показати весь коментар
27.10.2025 20:06 Відповісти
це ж треба так понажертися...не помітили проліт і приліт равноапостольної Фламінги..
показати весь коментар
27.10.2025 20:10 Відповісти
вялічіє перевернулось
показати весь коментар
27.10.2025 20:12 Відповісти
 
 