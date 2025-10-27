У Севастополі перекинувся плавучий кран - двоє загиблих, близько 20 поранених

У Південній бухті тимчасово окупованого Севастополя перекинувся плавучий кран під час робіт із підйому вантажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередніми даними внаслідок інциденту загинули двоє людей.

За інформацією пропагандистів, ще близько 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них частина людей впала у холодну воду.

Так званий "голова" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про 15 потерпілих з "легкими та середніми травмами".

Місцеве управління Слідчого комітету РФ інформує про двох загиблих і 20 травмованих - цифри поки різняться в різних джерелах. Причини аварії наразі не називають, на місці працюють рятувальники, слідчі та інші профільні служби.

За непідтвердженими даними Telegram-каналів, перекинувся недобудований важкий плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін" Севморзаводу, який планували розпиляти та відправити для добудови до Сєвєродвінська. Інцидент стався під час переміщення вантажу, коли на борту були люди.

Роботи з порятунку та уточнення обставин тривають, подробиці й офіційні висновки очікуються після завершення перевірок.

