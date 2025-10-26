Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО
В Криму уражено три РЛС та десантний катер російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - йдеться у повідомленні.
Що вдалося уразити?
Цього разу під ударом розвідників опинилися:
• РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
• РЛС П-18 "Тєрєк";
• РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
• десантний катер "БК-16".
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ГУР спалило російську ППО - мінус три комплекси за два дні. Також зазначалося, що бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму.
Втратили ми ініціативу зовсім. Що було прогнозовано, коли зелені дури всунулись міняти військове командування. Клоун краще знає як війську воювати сказали 73 % виборців в 2019.
Скільки з них іще живі ? Скільки з них втікло в інші країни ?
то досить, вже, дрочити на 73!!!!!
вони всі, в тій же пропорції на щиті!!!
дрочити досить!
бо вже заїбало, оте 73!
Оце вже точно заЄЄЄЄ
Коли ж то розум з'явиться ??
Хто мені писав що білецький другий у президентській гонці ?
де україна обирала найгірше з запропонованого, по наростаючий.
кравчук
кучма
ющенко
янукович
порошенко
і! бінго!!!!!
зеленський!!!!
Болить за кожне втрачене місто, яке вже не буде Україною. За кожного вбитого. За кожного хто втратив близьку людину. Хочеться волати - чому ви це обрали ??? Де ж межа політичному ідіотизму
а ви де?
ви азіати, на зростаючий?
то, хто це пише, той і є зелєбоб.
бо, всі 25 перестали на це дрочити дуже давно!
всім притомним насрати на ваше одкровення семилітньої давнини!!!