УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10054 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 423 18

Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

В Криму уражено три РЛС та десантний катер російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колумбійські найманці РФ страчують цивільних українців: "Ліквідувати всіх: жінок та дітей". АУДIО

Що вдалося уразити?

Цього разу під ударом розвідників опинилися:
• РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
• РЛС П-18 "Тєрєк";
• РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
• десантний катер "БК-16".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ГУР спалило російську ППО - мінус три комплекси за два дні. Також зазначалося, що бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Крим (14287) знищення (8579) ГУР (714)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Навіть така інфа не радує на фоні захоплення українських міст.
Втратили ми ініціативу зовсім. Що було прогнозовано, коли зелені дури всунулись міняти військове командування. Клоун краще знає як війську воювати сказали 73 % виборців в 2019.
Скільки з них іще живі ? Скільки з них втікло в інші країни ?
показати весь коментар
26.10.2025 15:41 Відповісти
+1
отож!
то досить, вже, дрочити на 73!!!!!
вони всі, в тій же пропорції на щиті!!!
показати весь коментар
26.10.2025 15:43 Відповісти
+1
Очень хорошо, готовим Крым к деоккупации..
показати весь коментар
26.10.2025 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.10.2025 15:32 Відповісти
Коли це було? Подібне повідомлення вже було місяць назад.
показати весь коментар
26.10.2025 15:32 Відповісти
Навіть така інфа не радує на фоні захоплення українських міст.
Втратили ми ініціативу зовсім. Що було прогнозовано, коли зелені дури всунулись міняти військове командування. Клоун краще знає як війську воювати сказали 73 % виборців в 2019.
Скільки з них іще живі ? Скільки з них втікло в інші країни ?
показати весь коментар
26.10.2025 15:41 Відповісти
отож!
то досить, вже, дрочити на 73!!!!!
вони всі, в тій же пропорції на щиті!!!
показати весь коментар
26.10.2025 15:43 Відповісти
Але розуму їм не додалось !
показати весь коментар
26.10.2025 15:48 Відповісти
може да, а може ні!
дрочити досить!
бо вже заїбало, оте 73!
показати весь коментар
26.10.2025 15:53 Відповісти
Почекайте. То спочатку кучма, потім янік, тепер зе.
Оце вже точно заЄЄЄЄ
Коли ж то розум з'явиться ??
Хто мені писав що білецький другий у президентській гонці ?
показати весь коментар
26.10.2025 15:55 Відповісти
я вам перечисллю етап падіння україни!
де україна обирала найгірше з запропонованого, по наростаючий.
кравчук
кучма
ющенко
янукович
порошенко
і! бінго!!!!!
зеленський!!!!
показати весь коментар
26.10.2025 16:01 Відповісти
Брехня. Невиліковна.
показати весь коментар
26.10.2025 17:09 Відповісти
Тому ви і на межі вимирання. Через тупість і невміння визнати і виправити свої помилки.
Болить за кожне втрачене місто, яке вже не буде Україною. За кожного вбитого. За кожного хто втратив близьку людину. Хочеться волати - чому ви це обрали ??? Де ж межа політичному ідіотизму
показати весь коментар
26.10.2025 17:11 Відповісти
то, з нами все зрозуміло! европіоди вимирають! це вирок.
а ви де?
ви азіати, на зростаючий?
показати весь коментар
26.10.2025 17:14 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 16:53 Відповісти
Очень хорошо, готовим Крым к деоккупации..
показати весь коментар
26.10.2025 15:46 Відповісти
Ага. Весною будемо каву в Ялті сьорбати. (((
показати весь коментар
26.10.2025 17:28 Відповісти
Ми сміялися зкацапів, що їх "вбив" телевізор, що вони стали зомбі за 20 років правління пуйла. В Україні всього одне низькопробне кіно про Голобородька знищило мізки аж 73% всього за пів року.
показати весь коментар
26.10.2025 15:49 Відповісти
і знову оце дрочиво на 73?
то, хто це пише, той і є зелєбоб.
бо, всі 25 перестали на це дрочити дуже давно!

всім притомним насрати на ваше одкровення семилітньої давнини!!!
показати весь коментар
26.10.2025 15:57 Відповісти
Дібіли 73% повинні відповісти.
показати весь коментар
26.10.2025 16:13 Відповісти
А що це "притомний" так збудився? Мабуть соромно за свій вибір?
показати весь коментар
26.10.2025 17:35 Відповісти
 
 