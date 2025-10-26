Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

В Криму уражено три РЛС та десантний катер російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - йдеться у повідомленні.

Що вдалося уразити?

Цього разу під ударом розвідників опинилися:

• РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";

• РЛС П-18 "Тєрєк";

• РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";

• десантний катер "БК-16".

Що передувало?

