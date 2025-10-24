УКР
5 586 10

Колумбійські найманці РФ страчують цивільних українців: "Ліквідувати всіх: жінок та дітей". АУДIО

Колумбійські найманці, які воюють на боці РФ, страчують цивільних українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення слів одного з командирів іспанською мовою.

Так, найманцям з Колумбії, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ, віддали наказ вбивати цивільних громадян.

Окремо командир наказує стріляти в жінок та дітей:

"Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей".

Читайте: Венесуела затримала та видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну, – ЗМІ

Вбивства цивільних військами РФ

У ГУР нагадали, що воєнні злочини є регулярною та інспірованою командуванням практикою 30-ї мотострілецької бригади РФ.

Лише три дні тому військові цієї бригади розстріляли цивільних осіб на околицях Покровська.

"Тепер російське командування намагається цю практику поширити і на іноземних громадян, що воюють за москву, аби зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення", - додали в розвідці.

Автор: 

Колумбія (38) найманці рф (2084) воєнні злочини (1952) перехоплення (371) ГУР (710)
+22
А чому наш представник в ООН ніколи нічого про це не каже, не демонструє аудіозаписів та фото цих злочинів?! Весь світ кожного дня повинен про це знати!!! Чому наш представник сидить там мовчки?
24.10.2025 13:36 Відповісти
+21
А ми таких в полон беремо , годуємо три рази на день..може досить бавитися в женевську конвенцію?
24.10.2025 13:37 Відповісти
+6
Це не страта. Це вбивство. Страта - це покарання як не як. Не думаю, що цивільних за щось карають. Можна вжити слово масакра. Але це точно не страта.
24.10.2025 13:48 Відповісти
Тому шо дані розвідки на оону не діють і цей матеріал не сприймається як доказ.
показати весь коментар
24.10.2025 14:01 Відповісти
Тому що гандон як і вся зешобла...
показати весь коментар
24.10.2025 14:51 Відповісти
Нуууу а якже, для зе це "сваі люді" - треба ж їх відкормити, щоб краще воювали за парашу, це наших мучають, щоб потім не змогли підняти руку на москаля........
показати весь коментар
24.10.2025 13:55 Відповісти
Усіх тих іноземних та чорножопих найманців-вбивців, що воюють проти УКРАЇНИ та вбивають її громадян, треба регулярно засипати листівками з дронів, що вони будуть усі вбиті найжорстокішим методом і спалені, щоб від них навіть сліду не залишилось на цій землі...!!! Регулярні інформаційно-психологічні операції дають свій позитивний результат...!!! Бо ці наймо-підари, почувають себе дуже безпечно, як на сафарі-вбивць...!!!

А також треба робити, як робили солдати рейху, за 1 свого вбитого, або цивільного, розстрілювали 10 їхніх-вбивць ПОКАЗОВО...!!!

НАШІ ГЕРОЇ ВОЮЮТЬ НА СВОЇЙ БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ ТА БОРОНЯТЬ ЇЇ від кацапомордих підоросів та пропідороських інтергацінал-підарів...!!!

Не вірте у ті грьобані Женевські конвенції та усяке інше намальоване гівно, тими сцикливими лузерами, що їх писали на туалетному папері від страху....!!!

НА ВІЙНІ ТА У БОЄВИХ ЗІТКНЕННЯХ ПРАВИЛ НЕМАЄ...!!!

Є ЛИШЕ ОДНЕ ПРАВИЛО, ВИЖИТИ І ЗАЛИШИТИСЬ ЖИВИМ В БУДЬ ЯКИЙ ГІДНИЙ СПОСІБ...!!!

НА ВІЙНІ ДІЄ, ЛИШЕ ПРАВИЛО КЛИН-КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, ВБИЙ АБО ВБЮТЬ ТЕБЕ....!!!
24.10.2025 14:16 Відповісти
Підтримую: таких виродків-в полон не брати, відразу "баранить"
24.10.2025 14:20 Відповісти
Допоки не вб'ють головного терориста злочинця путіна цей жах буде продовжуватись,для варварської орди не існує правил це світове зло, тому спец. служби мали б зайнятись ліквідацією цього виродка.
24.10.2025 14:46 Відповісти
Це ті самі латіноси, яки НАЙВЕЛИЧНІЙ ТА НАЙРОЗУМНІШИЙ Фурса пропонує наймати щоб воювали за Україну.
Шах і мат, інвестпанкіре!
24.10.2025 15:06 Відповісти
 
 