Колумбійські найманці РФ страчують цивільних українців: "Ліквідувати всіх: жінок та дітей". АУДIО
Колумбійські найманці, які воюють на боці РФ, страчують цивільних українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення слів одного з командирів іспанською мовою.
Так, найманцям з Колумбії, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ, віддали наказ вбивати цивільних громадян.
Окремо командир наказує стріляти в жінок та дітей:
"Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей".
Вбивства цивільних військами РФ
У ГУР нагадали, що воєнні злочини є регулярною та інспірованою командуванням практикою 30-ї мотострілецької бригади РФ.
Лише три дні тому військові цієї бригади розстріляли цивільних осіб на околицях Покровська.
"Тепер російське командування намагається цю практику поширити і на іноземних громадян, що воюють за москву, аби зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення", - додали в розвідці.
А також треба робити, як робили солдати рейху, за 1 свого вбитого, або цивільного, розстрілювали 10 їхніх-вбивць ПОКАЗОВО...!!!
НАШІ ГЕРОЇ ВОЮЮТЬ НА СВОЇЙ БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ ТА БОРОНЯТЬ ЇЇ від кацапомордих підоросів та пропідороських інтергацінал-підарів...!!!
Не вірте у ті грьобані Женевські конвенції та усяке інше намальоване гівно, тими сцикливими лузерами, що їх писали на туалетному папері від страху....!!!
НА ВІЙНІ ТА У БОЄВИХ ЗІТКНЕННЯХ ПРАВИЛ НЕМАЄ...!!!
Є ЛИШЕ ОДНЕ ПРАВИЛО, ВИЖИТИ І ЗАЛИШИТИСЬ ЖИВИМ В БУДЬ ЯКИЙ ГІДНИЙ СПОСІБ...!!!
НА ВІЙНІ ДІЄ, ЛИШЕ ПРАВИЛО КЛИН-КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, ВБИЙ АБО ВБЮТЬ ТЕБЕ....!!!
Шах і мат, інвестпанкіре!