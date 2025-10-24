Колумбійські найманці РФ страчують цивільних українців: "Ліквідувати всіх: жінок та дітей". АУДIО

Колумбійські найманці, які воюють на боці РФ, страчують цивільних українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення слів одного з командирів іспанською мовою.

Так, найманцям з Колумбії, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ, віддали наказ вбивати цивільних громадян.

Окремо командир наказує стріляти в жінок та дітей:

"Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей".

Читайте: Венесуела затримала та видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну, – ЗМІ

Вбивства цивільних військами РФ

У ГУР нагадали, що воєнні злочини є регулярною та інспірованою командуванням практикою 30-ї мотострілецької бригади РФ.

Лише три дні тому військові цієї бригади розстріляли цивільних осіб на околицях Покровська.

"Тепер російське командування намагається цю практику поширити і на іноземних громадян, що воюють за москву, аби зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення", - додали в розвідці.

