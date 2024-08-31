Венесуела затримала та видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну, – ЗМІ
Федеральна служба безпеки Росії 30 серпня повідомила, що затримала двох громадян Колумбії, які, за заявою спецслужби, брали участь у бойових діях на боці України. За інформацією колумбійської газети El Tiempo, обох колумбійців затримали в столиці Венесуели, Каракасі, згодом їх екстрадували до РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Сестра одного із затриманих повідомила ЗМІ, що вони привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії. Александр Арте та Хосе Арон Медіна, за повідомленням, прямували додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.
Влада Колумбії, Венесуели та Росії подію не коментувала. Про можливу екстрадицію пише також Politico. Затримання та висилання колумбійців із Каракаса, якщо воно справді було, стало першим відомим випадком екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, які воювали на боці України.
ФСБ також опублікувала відео, на якому, ймовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО Лефортово. ФСБ повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство. За цим обвинуваченням їм загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадуємо, Україна в перший день російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, оголосила про створення збройного Іноземного легіону в складі ЗСУ та запросила вступити до нього іноземних громадян. Влада України наполягає, що не йдеться про найманство, адже легіон є офіційним підрозділом ЗСУ.
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Вони летіли з Мадрида до Каракасу, а звідти планували вже доїхати додому в сусідню Колумбію.
Вони ж повинні були чудово розуміти , що Мадуро це один з головних союзників пуйла.
Хронологія їх поїздки була така, що спочатку вони поїхали з України в Мадрид. А з Мадриду вилетіли до Каракасу, столиці Венесуели.
Для чого, було це робити?
Почекали би трохи в Мадриді та купили собі білети на авіарейси напряму в Колумбію.
А так, тепер будуть в лапах рашистів.
Дай Бог, щоб їх обміняли на якихось іноземців, типу індусів, африканців, кубинців, непальців, які потрапили до нас в полон.
В Мадриді їх же не чіпали, до Мадрида вони проїхали майже всю Європу, теж ніхто їх не чіпав за форму.
А у Венесуелі, навіть би хоч вони були без форми, їх би все одно заарештували. Бо там незаконна хунта на чолі з самозванцем Мадуро, який є союзник пуйла.
бульбатаракан. Треба вірити. Хлопців "вели" і готувались їх затримати, як тільки вони придбали квитки на Каракас
Навіть хоч в сусідню Перу, чи хоч в Аргентину, чи в сусідню Коста Рику летіли, все було би добре.
А вони напевно поспішали, та взяли білети на перший же рейс в Південну Америку, у Венесуелу.
А Венесуела це зараз головний союзник пуйла А Південній Америці.
Я розумію, що Роіся - країна божевільних. Але ж хоч якась видимість логіки повинна бути присутня.
Вони не громадяни РФ.
Вони воювали не в РФ.
Вони воювали не у збройних силах РФ.
Яким чином РФ може їх судити за найманство?
Більше того, Роіся може судити за найманство будь-кого з своїх ЧВК.
Есть вопросы по Сербии, Венгрии, Турции, Азиатский регион. Это же не просто Колумбийцы, где СБУ было при планировании поездки. При совке группу сопровождал кгбист. Короче полный *****
Короче объяснять надо как себя безопасно вести.
З омано
И все кто убежал с Украины так же будут екстрадированы в соцлагерь...
Какой соц.лагерь? Кого экстрадируют? Что вы несёте? Вы новость вообще прочитали?
Два колумбийца были задержаны в венесуэле, им вменяют участие в обороне Украины.
Перечитали советской литературы?)))
Вы вообще знаете что такое венесуэла? Здесь, в Германии, Я уверен, что меня не выдадут не то что рф, меня не выдадут даже Украине.
Вы пытаетесь переложить пример диктаторских стран на адекватные.
Я не хочу посетить ни одну из стран подобных рф и венесуэле.
Совок близко от меня - он в Кенигсберге.
Хотя рф мечтает, чтоб ее считали чем то большим, чем прилипшей к жопе коровы траве.
Невже не можна добровольців десь залишати тут, в таборах чи в логістиці і мобільних групах ?
Якщо вони не найманці по натурі - такі дійсно пригоди шукають