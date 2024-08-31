Венесуела затримала та видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну, – ЗМІ

Федеральна служба безпеки Росії 30 серпня повідомила, що затримала двох громадян Колумбії, які, за заявою спецслужби, брали участь у бойових діях на боці України. За інформацією колумбійської газети El Tiempo, обох колумбійців затримали в столиці Венесуели, Каракасі, згодом їх екстрадували до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Сестра одного із затриманих повідомила ЗМІ, що вони привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії. Александр Арте та Хосе Арон Медіна, за повідомленням, прямували додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.

Влада Колумбії, Венесуели та Росії подію не коментувала. Про можливу екстрадицію пише також Politico. Затримання та висилання колумбійців із Каракаса, якщо воно справді було, стало першим відомим випадком екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

ФСБ також опублікувала відео, на якому, ймовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО Лефортово. ФСБ повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство. За цим обвинуваченням їм загрожує до 15 років ув’язнення.

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Нагадуємо, Україна в перший день російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, оголосила про створення збройного Іноземного легіону в складі ЗСУ та запросила вступити до нього іноземних громадян. Влада України наполягає, що не йдеться про найманство, адже легіон є офіційним підрозділом ЗСУ.