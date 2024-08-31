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Венесуела затримала та видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну, – ЗМІ

ФСБ затримала колумбійця який воював за ЗСУ

Федеральна служба безпеки Росії 30 серпня повідомила, що затримала двох громадян Колумбії, які, за заявою спецслужби, брали участь у бойових діях на боці України. За інформацією колумбійської газети El Tiempo, обох колумбійців затримали в столиці Венесуели, Каракасі, згодом їх екстрадували до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Сестра одного із затриманих повідомила ЗМІ, що вони привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії. Александр Арте та Хосе Арон Медіна, за повідомленням, прямували додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.

Влада Колумбії, Венесуели та Росії подію не коментувала. Про можливу екстрадицію пише також Politico. Затримання та висилання колумбійців із Каракаса, якщо воно справді було, стало першим відомим випадком екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

ФСБ також опублікувала відео, на якому, ймовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО Лефортово. ФСБ  повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство. За цим обвинуваченням їм загрожує до 15 років ув’язнення.

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Нагадуємо, Україна в перший день російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, оголосила про створення збройного Іноземного легіону в складі ЗСУ та запросила вступити до нього іноземних громадян. Влада України наполягає, що не йдеться про найманство, адже легіон є офіційним підрозділом ЗСУ.

Автор: 

Венесуела (272) Колумбія (38) ФСБ (1449)


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Топ коментарі
+32
Видала Венесуела. Вони ж на підсосі у *****.
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31.08.2024 01:23
+20
Їх проблема в тому, що вони поїхали додому з України через Венесуелу.
Вони ж повинні були чудово розуміти , що Мадуро це один з головних союзників пуйла.
Хронологія їх поїздки була така, що спочатку вони поїхали з України в Мадрид. А з Мадриду вилетіли до Каракасу, столиці Венесуели.
Для чого, було це робити?
Почекали би трохи в Мадриді та купили собі білети на авіарейси напряму в Колумбію.
А так, тепер будуть в лапах рашистів.
Дай Бог, щоб їх обміняли на якихось іноземців, типу індусів, африканців, кубинців, непальців, які потрапили до нас в полон.
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31.08.2024 01:22
+14
А яка різниця, що вони були у формі ЗСУ.
В Мадриді їх же не чіпали, до Мадрида вони проїхали майже всю Європу, теж ніхто їх не чіпав за форму.
А у Венесуелі, навіть би хоч вони були без форми, їх би все одно заарештували. Бо там незаконна хунта на чолі з самозванцем Мадуро, який є союзник пуйла.
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31.08.2024 01:40
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Дуже дивно вони воювали в Україні за Україну, але видали РФ. У влади Колумбії когнітивний дисонанс
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31.08.2024 01:21 Відповісти
Видала Венесуела. Вони ж на підсосі у *****.
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31.08.2024 01:23 Відповісти
Їх не Колумбія видала, їх союзник русні Мадуро видав, який незаконно править зараз у Венесуелі.
Вони летіли з Мадрида до Каракасу, а звідти планували вже доїхати додому в сусідню Колумбію.
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31.08.2024 01:24 Відповісти
Їх проблема в тому, що вони поїхали додому з України через Венесуелу.
Вони ж повинні були чудово розуміти , що Мадуро це один з головних союзників пуйла.
Хронологія їх поїздки була така, що спочатку вони поїхали з України в Мадрид. А з Мадриду вилетіли до Каракасу, столиці Венесуели.
Для чого, було це робити?
Почекали би трохи в Мадриді та купили собі білети на авіарейси напряму в Колумбію.
А так, тепер будуть в лапах рашистів.
Дай Бог, щоб їх обміняли на якихось іноземців, типу індусів, африканців, кубинців, непальців, які потрапили до нас в полон.
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31.08.2024 01:22 Відповісти
Краще скажіть, нахіба вони з собою тягнули форму ЗСУ? Вдома одягу не було?
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31.08.2024 01:32 Відповісти
А яка різниця, що вони були у формі ЗСУ.
В Мадриді їх же не чіпали, до Мадрида вони проїхали майже всю Європу, теж ніхто їх не чіпав за форму.
А у Венесуелі, навіть би хоч вони були без форми, їх би все одно заарештували. Бо там незаконна хунта на чолі з самозванцем Мадуро, який є союзник пуйла.
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31.08.2024 01:40 Відповісти
вони привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії
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31.08.2024 01:57 Відповісти
... заявило мадуро - чєснєйший чєловєк, венесуельська бульба таракан. Треба вірити. Хлопців "вели" і готувались їх затримати, як тільки вони придбали квитки на Каракас
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31.08.2024 08:24 Відповісти
Про що ж вони думали,невже логіка не працює. Це теж саме що Легіон чи РДК, поїхали б на Москву в формі ЗСУ...
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31.08.2024 01:22 Відповісти
Навіть, якби вони були у формі ЗСУ і летіли з Мадриду додому в Колумбії, їх ніхто би вдома в Колумбії не затримував би.
Навіть хоч в сусідню Перу, чи хоч в Аргентину, чи в сусідню Коста Рику летіли, все було би добре.

А вони напевно поспішали, та взяли білети на перший же рейс в Південну Америку, у Венесуелу.
А Венесуела це зараз головний союзник пуйла А Південній Америці.
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31.08.2024 01:36 Відповісти
ФСБ повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство.

Я розумію, що Роіся - країна божевільних. Але ж хоч якась видимість логіки повинна бути присутня.

Вони не громадяни РФ.
Вони воювали не в РФ.
Вони воювали не у збройних силах РФ.

Яким чином РФ може їх судити за найманство?
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31.08.2024 01:22 Відповісти
Саме тому воно і зветься "сверхдержавою" у себе та на жаль по за її межами теж..
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31.08.2024 07:33 Відповісти
Логіка проста - 4 області України записані в конституції *****, як нові території, а значить їм припишуть військові злочини в рф
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31.08.2024 08:36 Відповісти
хлопц1 були контрактниками . з нашими в1йськовими б1летами
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31.08.2024 09:18 Відповісти
І що? Яке відношення вони юридично мають до РФ?
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31.08.2024 09:56 Відповісти
Тепер треба визволяти, міняти їх на "мальчіков в трусіках"
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31.08.2024 01:24 Відповісти
І це буде зроблено
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31.08.2024 06:38 Відповісти
А тим часом у Венесуелі повністю зникло світло. Може, якийсь кацапський шахед випадково долетів до Каракаса і вирубив головний розподільчий щит країни. )))

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31.08.2024 01:34 Відповісти
Prosta KARMA !!
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31.08.2024 09:08 Відповісти
ПНХ дурачек
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31.08.2024 10:29 Відповісти
ruski , chio tebe ninravica ? 🤔
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31.08.2024 11:34 Відповісти
нам тоді по всьому світу треба заарештовувати, індусів, непальців, негрів і хрін його знає кого. Може це і правильно буде, інакше ще й ці сюди лізти будуть
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31.08.2024 01:36 Відповісти
Хохма у тому, що після цього прецеденту, їх може судити навіть Роіся.
Більше того, Роіся може судити за найманство будь-кого з своїх ЧВК.
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31.08.2024 02:00 Відповісти
Мадуро - венесуельський "голобородько".
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31.08.2024 01:40 Відповісти
Мадуро московська дура. Слава мужнім колумбійцям. Наше МЗС озоветься?
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31.08.2024 01:49 Відповісти
Нужен протокол как летать и какие страны нельзя посещать. Как себя вести, алкоголь, общение с русскоязычными, проститутками..........
Есть вопросы по Сербии, Венгрии, Турции, Азиатский регион. Это же не просто Колумбийцы, где СБУ было при планировании поездки. При совке группу сопровождал кгбист. Короче полный *****
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31.08.2024 04:51 Відповісти
Да, им могли памятку выдать и проинструктировать, а ещё лучше билеты купить через дружественные страны.
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31.08.2024 06:25 Відповісти
Ваты за границей полно, очень много с донецкого и южного региона. А руцких сложно переделать даже за границей. Единственное правило, избегать общения. Четыре месяца назад убили двух молодых ребят в Баварии. https://www.dw.com/ru/ubijstvo-dvuh-ukraincev-v-bavarii-novye-podrobnosti/a-68951457
Короче объяснять надо как себя безопасно вести.
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31.08.2024 08:52 Відповісти
Мабуть, єрмак вживає дієвих переговорів з козаком з московії???
З омано
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31.08.2024 06:52 Відповісти
Мадуро під повним контролем Кремля, під час маніфестацій які були кілька років назад Мордор послав вагнерців, які з наркокартелями використали тактику терору. Просто тупо розтрілювали маніфестаців.
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31.08.2024 08:20 Відповісти
А якого хера вони туди поперлись та ще й формі?
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31.08.2024 08:37 Відповісти
бо не бояться п....1в , п1д Лиманом бачилися
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31.08.2024 09:01 Відповісти
Ну нехай тепер *********** псам про свою браваду розповідають. Знали ж шо у венесуелі ********** повії при владі.
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31.08.2024 09:29 Відповісти
Друже, теж в Тернах був?
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31.08.2024 10:18 Відповісти
Щеголять в иностранной военной форме верх дебилизма. Их допросили бы в любом аэропорте мира.
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31.08.2024 09:45 Відповісти
То о чем я и говорил. Нельзя убежать от войны с рашистами. Если рашистов и кремлевский режим не уничтожить то рашисты придут к вам где бы вы не находились. И все кто убежал с Украины так же будут екстрадированы в соцлагерь, если не приведи Господь рашисты победят. Потому красная чума не знает границ и поглощая очередую страну только разрастается и усиливает свое влияние в других странах.
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31.08.2024 09:10 Відповісти
От какой войны нужно было бежать колумбийцам, которые защищали Украину?
И все кто убежал с Украины так же будут екстрадированы в соцлагерь...
Какой соц.лагерь? Кого экстрадируют? Что вы несёте? Вы новость вообще прочитали?
Два колумбийца были задержаны в венесуэле, им вменяют участие в обороне Украины.
Перечитали советской литературы?)))
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31.08.2024 09:36 Відповісти
Так колумбийцы ето только пример и начало. Дальше рашисты будут требовать екстрадиции вернуть граждан окупированной территории. Ето будет как в северной корее. Если не вернешься то твою семью растреляют. К вашему сведению на Беларашке уже так и происходит. Бульбофюрер арестовывает и бросает в пыточные камеры семьи и родственников тех кто убежал с Беларашки и не хочет возвращаться. Так что проснитесь. Комунизм и ближе чем вы думаете. И даже в Германии вы не в безопасности
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31.08.2024 09:48 Відповісти
И даже в Германии вы не в безопасности
Вы вообще знаете что такое венесуэла? Здесь, в Германии, Я уверен, что меня не выдадут не то что рф, меня не выдадут даже Украине.
Вы пытаетесь переложить пример диктаторских стран на адекватные.
Я не хочу посетить ни одну из стран подобных рф и венесуэле.
Совок близко от меня - он в Кенигсберге.
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31.08.2024 10:21 Відповісти
Не смешите. Выдадут как миленького с мешком на голове и завернутого в простыню. И я говорю не о Украине а о Пидоросии которая может захватить Украину. Так как сейчас Германия выдает по заказу ***** людей плюя на все международные законы.
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31.08.2024 10:41 Відповісти
Кроме обмена российского преступника на россиян назовете ещё примеры?
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31.08.2024 10:44 Відповісти
Я же сказал, ето только начало. Представьте себе если ***** захватит Украину и поставит своего гауляйтера типо Януковоща, медведчука или каДырова. И те видвинут требование к Западу вернуть всех украинских граждан взад не то вайна и ядреная бомба. И как думаете, сколько сцикливые западные политики типо Орбана, Фицо, Шольца, Трампа и тд. будут думать возвращать или начинать войну?
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31.08.2024 12:06 Відповісти
Никто никого не вернёт. Повторюсь, вы перечитали срашисткой прессы. рф - это обычный гопник и за эти три года это поняли все. Мир не боится рф мир боится потерь, но уничтожить ее можно легко.
Хотя рф мечтает, чтоб ее считали чем то большим, чем прилипшей к жопе коровы траве.
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31.08.2024 13:33 Відповісти
Диктаторы всех стран уже объединились. Нехватает только Эрдогана, ну вот он выйдет из НАТО и тоже объединится.
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31.08.2024 09:22 Відповісти
Ну а какова реакция Колумбии?
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31.08.2024 09:29 Відповісти
Зустрічався я з "колумбосами", у кожного з них було легальне посвідчення військовослужбовця ЗСУ.
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31.08.2024 09:56 Відповісти
Яке-яке посвідчення? Блін, як взагалі можна бути настільки далеким від ЗСУ?
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31.08.2024 10:14 Відповісти
Обох їх знаю. Разом воювали. Чого їх понесло в Венесуелу? Та тому що нормальний іспаномовний командир зараз в госпіталі проходить МСЕК, а залишився даун. Імбецил малорічний. Хоч і знає іспанську, але свій позивний без помилок написати не може. Відповідно - нікому й на думку не спало проінструктурувати бійців, куди їхати можна, а куди не слід.
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31.08.2024 10:17 Відповісти
ДЕ РЕАКЦІЯ МЗС ТА ІНШИХ ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУР? ХТО З ІНОЗЕМЦІВ ЗАХОЧЕ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ, ЯКЩО ОСТАННІЙ ПОХЄР НА ТИХ ХТО ЗА НЕЇ БОРОВСЯ????
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31.08.2024 11:57 Відповісти
****** ватні.
Невже не можна добровольців десь залишати тут, в таборах чи в логістиці і мобільних групах ?
Якщо вони не найманці по натурі - такі дійсно пригоди шукають
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31.08.2024 22:33 Відповісти
 
 