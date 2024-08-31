Венесуэла задержала и выдала России двух колумбийцев, воевавших за Украину, – СМИ
Федеральная служба безопасности России 30 августа сообщила, что задержала двух граждан Колумбии, которые, по заявлению спецслужбы, участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По информации колумбийской газеты El Tiempo, обоих колумбийцев задержали в столице Венесуэлы, Каракасе, впоследствии их экстрадировали в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сестра одного из задержанных сообщила СМИ, что они привлекли внимание венесуэльских полицейских тем, что имели униформу украинской армии. Александр Арте и Хосе Арон Медина, по сообщению, направлялись домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.
Власти Колумбии, Венесуэлы и России происшествие не комментировали. О возможной экстрадиции пишет также Politico. Задержание и высылка колумбийцев из Каракаса, если оно действительно было, стало первым известным случаем экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.
ФСБ также опубликовала видео, на котором, вероятно, колумбийцев ведут по коридору СИЗО Лефортово. ФСБ сообщает, что против граждан Колумбии возбуждено уголовное дело за наемничество. По этому обвинению им грозит до 15 лет заключения.
Напоминаем, Украина в первый день российского вторжения, 24 февраля 2022 года, объявила о создании вооруженного Иностранного легиона в составе ВСУ и пригласила вступить в него иностранных граждан. Власти Украины настаивают, что речь не идет о наемничестве, ведь легион является официальным подразделением ВСУ.
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Вони летіли з Мадрида до Каракасу, а звідти планували вже доїхати додому в сусідню Колумбію.
Вони ж повинні були чудово розуміти , що Мадуро це один з головних союзників пуйла.
Хронологія їх поїздки була така, що спочатку вони поїхали з України в Мадрид. А з Мадриду вилетіли до Каракасу, столиці Венесуели.
Для чого, було це робити?
Почекали би трохи в Мадриді та купили собі білети на авіарейси напряму в Колумбію.
А так, тепер будуть в лапах рашистів.
Дай Бог, щоб їх обміняли на якихось іноземців, типу індусів, африканців, кубинців, непальців, які потрапили до нас в полон.
В Мадриді їх же не чіпали, до Мадрида вони проїхали майже всю Європу, теж ніхто їх не чіпав за форму.
А у Венесуелі, навіть би хоч вони були без форми, їх би все одно заарештували. Бо там незаконна хунта на чолі з самозванцем Мадуро, який є союзник пуйла.
бульбатаракан. Треба вірити. Хлопців "вели" і готувались їх затримати, як тільки вони придбали квитки на Каракас
Навіть хоч в сусідню Перу, чи хоч в Аргентину, чи в сусідню Коста Рику летіли, все було би добре.
А вони напевно поспішали, та взяли білети на перший же рейс в Південну Америку, у Венесуелу.
А Венесуела це зараз головний союзник пуйла А Південній Америці.
Я розумію, що Роіся - країна божевільних. Але ж хоч якась видимість логіки повинна бути присутня.
Вони не громадяни РФ.
Вони воювали не в РФ.
Вони воювали не у збройних силах РФ.
Яким чином РФ може їх судити за найманство?
Більше того, Роіся може судити за найманство будь-кого з своїх ЧВК.
Есть вопросы по Сербии, Венгрии, Турции, Азиатский регион. Это же не просто Колумбийцы, где СБУ было при планировании поездки. При совке группу сопровождал кгбист. Короче полный *****
Короче объяснять надо как себя безопасно вести.
З омано
И все кто убежал с Украины так же будут екстрадированы в соцлагерь...
Какой соц.лагерь? Кого экстрадируют? Что вы несёте? Вы новость вообще прочитали?
Два колумбийца были задержаны в венесуэле, им вменяют участие в обороне Украины.
Перечитали советской литературы?)))
Вы вообще знаете что такое венесуэла? Здесь, в Германии, Я уверен, что меня не выдадут не то что рф, меня не выдадут даже Украине.
Вы пытаетесь переложить пример диктаторских стран на адекватные.
Я не хочу посетить ни одну из стран подобных рф и венесуэле.
Совок близко от меня - он в Кенигсберге.
Хотя рф мечтает, чтоб ее считали чем то большим, чем прилипшей к жопе коровы траве.
Невже не можна добровольців десь залишати тут, в таборах чи в логістиці і мобільних групах ?
Якщо вони не найманці по натурі - такі дійсно пригоди шукають