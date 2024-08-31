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Венесуэла задержала и выдала России двух колумбийцев, воевавших за Украину, – СМИ

ФСБ затримала колумбійця який воював за ЗСУ

Федеральная служба безопасности России 30 августа сообщила, что задержала двух граждан Колумбии, которые, по заявлению спецслужбы, участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По информации колумбийской газеты El Tiempo, обоих колумбийцев задержали в столице Венесуэлы, Каракасе, впоследствии их экстрадировали в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сестра одного из задержанных сообщила СМИ, что они привлекли внимание венесуэльских полицейских тем, что имели униформу украинской армии. Александр Арте и Хосе Арон Медина, по сообщению, направлялись домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.

Власти Колумбии, Венесуэлы и России происшествие не комментировали. О возможной экстрадиции пишет также Politico. Задержание и высылка колумбийцев из Каракаса, если оно действительно было, стало первым известным случаем экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.

ФСБ также опубликовала видео, на котором, вероятно, колумбийцев ведут по коридору СИЗО Лефортово. ФСБ сообщает, что против граждан Колумбии возбуждено уголовное дело за наемничество. По этому обвинению им грозит до 15 лет заключения.

Также смотрите: "От освобождения Купянска до боев за Липцы": колумбиец Хулио Моралес второй год воюет за Украину. ВИДЕО

Напоминаем, Украина в первый день российского вторжения, 24 февраля 2022 года, объявила о создании вооруженного Иностранного легиона в составе ВСУ и пригласила вступить в него иностранных граждан. Власти Украины настаивают, что речь не идет о наемничестве, ведь легион является официальным подразделением ВСУ.

Автор: 

Венесуэла (186) Колумбия (36) ФСБ (1935)


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Топ комментарии
+32
Видала Венесуела. Вони ж на підсосі у *****.
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31.08.2024 01:23
+20
Їх проблема в тому, що вони поїхали додому з України через Венесуелу.
Вони ж повинні були чудово розуміти , що Мадуро це один з головних союзників пуйла.
Хронологія їх поїздки була така, що спочатку вони поїхали з України в Мадрид. А з Мадриду вилетіли до Каракасу, столиці Венесуели.
Для чого, було це робити?
Почекали би трохи в Мадриді та купили собі білети на авіарейси напряму в Колумбію.
А так, тепер будуть в лапах рашистів.
Дай Бог, щоб їх обміняли на якихось іноземців, типу індусів, африканців, кубинців, непальців, які потрапили до нас в полон.
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31.08.2024 01:22
+14
А яка різниця, що вони були у формі ЗСУ.
В Мадриді їх же не чіпали, до Мадрида вони проїхали майже всю Європу, теж ніхто їх не чіпав за форму.
А у Венесуелі, навіть би хоч вони були без форми, їх би все одно заарештували. Бо там незаконна хунта на чолі з самозванцем Мадуро, який є союзник пуйла.
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31.08.2024 01:40
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Дуже дивно вони воювали в Україні за Україну, але видали РФ. У влади Колумбії когнітивний дисонанс
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31.08.2024 01:21 Ответить
Видала Венесуела. Вони ж на підсосі у *****.
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31.08.2024 01:23 Ответить
Їх не Колумбія видала, їх союзник русні Мадуро видав, який незаконно править зараз у Венесуелі.
Вони летіли з Мадрида до Каракасу, а звідти планували вже доїхати додому в сусідню Колумбію.
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31.08.2024 01:24 Ответить
Їх проблема в тому, що вони поїхали додому з України через Венесуелу.
Вони ж повинні були чудово розуміти , що Мадуро це один з головних союзників пуйла.
Хронологія їх поїздки була така, що спочатку вони поїхали з України в Мадрид. А з Мадриду вилетіли до Каракасу, столиці Венесуели.
Для чого, було це робити?
Почекали би трохи в Мадриді та купили собі білети на авіарейси напряму в Колумбію.
А так, тепер будуть в лапах рашистів.
Дай Бог, щоб їх обміняли на якихось іноземців, типу індусів, африканців, кубинців, непальців, які потрапили до нас в полон.
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31.08.2024 01:22 Ответить
Краще скажіть, нахіба вони з собою тягнули форму ЗСУ? Вдома одягу не було?
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31.08.2024 01:32 Ответить
А яка різниця, що вони були у формі ЗСУ.
В Мадриді їх же не чіпали, до Мадрида вони проїхали майже всю Європу, теж ніхто їх не чіпав за форму.
А у Венесуелі, навіть би хоч вони були без форми, їх би все одно заарештували. Бо там незаконна хунта на чолі з самозванцем Мадуро, який є союзник пуйла.
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31.08.2024 01:40 Ответить
вони привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії
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31.08.2024 01:57 Ответить
... заявило мадуро - чєснєйший чєловєк, венесуельська бульба таракан. Треба вірити. Хлопців "вели" і готувались їх затримати, як тільки вони придбали квитки на Каракас
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31.08.2024 08:24 Ответить
Про що ж вони думали,невже логіка не працює. Це теж саме що Легіон чи РДК, поїхали б на Москву в формі ЗСУ...
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31.08.2024 01:22 Ответить
Навіть, якби вони були у формі ЗСУ і летіли з Мадриду додому в Колумбії, їх ніхто би вдома в Колумбії не затримував би.
Навіть хоч в сусідню Перу, чи хоч в Аргентину, чи в сусідню Коста Рику летіли, все було би добре.

А вони напевно поспішали, та взяли білети на перший же рейс в Південну Америку, у Венесуелу.
А Венесуела це зараз головний союзник пуйла А Південній Америці.
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31.08.2024 01:36 Ответить
ФСБ повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство.

Я розумію, що Роіся - країна божевільних. Але ж хоч якась видимість логіки повинна бути присутня.

Вони не громадяни РФ.
Вони воювали не в РФ.
Вони воювали не у збройних силах РФ.

Яким чином РФ може їх судити за найманство?
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31.08.2024 01:22 Ответить
Саме тому воно і зветься "сверхдержавою" у себе та на жаль по за її межами теж..
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31.08.2024 07:33 Ответить
Логіка проста - 4 області України записані в конституції *****, як нові території, а значить їм припишуть військові злочини в рф
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31.08.2024 08:36 Ответить
хлопц1 були контрактниками . з нашими в1йськовими б1летами
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31.08.2024 09:18 Ответить
І що? Яке відношення вони юридично мають до РФ?
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31.08.2024 09:56 Ответить
Тепер треба визволяти, міняти їх на "мальчіков в трусіках"
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31.08.2024 01:24 Ответить
І це буде зроблено
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31.08.2024 06:38 Ответить
А тим часом у Венесуелі повністю зникло світло. Може, якийсь кацапський шахед випадково долетів до Каракаса і вирубив головний розподільчий щит країни. )))

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31.08.2024 01:34 Ответить
Prosta KARMA !!
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31.08.2024 09:08 Ответить
ПНХ дурачек
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31.08.2024 10:29 Ответить
ruski , chio tebe ninravica ? 🤔
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31.08.2024 11:34 Ответить
нам тоді по всьому світу треба заарештовувати, індусів, непальців, негрів і хрін його знає кого. Може це і правильно буде, інакше ще й ці сюди лізти будуть
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31.08.2024 01:36 Ответить
Хохма у тому, що після цього прецеденту, їх може судити навіть Роіся.
Більше того, Роіся може судити за найманство будь-кого з своїх ЧВК.
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31.08.2024 02:00 Ответить
Мадуро - венесуельський "голобородько".
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31.08.2024 01:40 Ответить
Мадуро московська дура. Слава мужнім колумбійцям. Наше МЗС озоветься?
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31.08.2024 01:49 Ответить
Нужен протокол как летать и какие страны нельзя посещать. Как себя вести, алкоголь, общение с русскоязычными, проститутками..........
Есть вопросы по Сербии, Венгрии, Турции, Азиатский регион. Это же не просто Колумбийцы, где СБУ было при планировании поездки. При совке группу сопровождал кгбист. Короче полный *****
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31.08.2024 04:51 Ответить
Да, им могли памятку выдать и проинструктировать, а ещё лучше билеты купить через дружественные страны.
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31.08.2024 06:25 Ответить
Ваты за границей полно, очень много с донецкого и южного региона. А руцких сложно переделать даже за границей. Единственное правило, избегать общения. Четыре месяца назад убили двух молодых ребят в Баварии. https://www.dw.com/ru/ubijstvo-dvuh-ukraincev-v-bavarii-novye-podrobnosti/a-68951457
Короче объяснять надо как себя безопасно вести.
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31.08.2024 08:52 Ответить
Мабуть, єрмак вживає дієвих переговорів з козаком з московії???
З омано
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31.08.2024 06:52 Ответить
Мадуро під повним контролем Кремля, під час маніфестацій які були кілька років назад Мордор послав вагнерців, які з наркокартелями використали тактику терору. Просто тупо розтрілювали маніфестаців.
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31.08.2024 08:20 Ответить
А якого хера вони туди поперлись та ще й формі?
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31.08.2024 08:37 Ответить
бо не бояться п....1в , п1д Лиманом бачилися
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31.08.2024 09:01 Ответить
Ну нехай тепер *********** псам про свою браваду розповідають. Знали ж шо у венесуелі ********** повії при владі.
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31.08.2024 09:29 Ответить
Друже, теж в Тернах був?
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31.08.2024 10:18 Ответить
Щеголять в иностранной военной форме верх дебилизма. Их допросили бы в любом аэропорте мира.
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31.08.2024 09:45 Ответить
То о чем я и говорил. Нельзя убежать от войны с рашистами. Если рашистов и кремлевский режим не уничтожить то рашисты придут к вам где бы вы не находились. И все кто убежал с Украины так же будут екстрадированы в соцлагерь, если не приведи Господь рашисты победят. Потому красная чума не знает границ и поглощая очередую страну только разрастается и усиливает свое влияние в других странах.
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31.08.2024 09:10 Ответить
От какой войны нужно было бежать колумбийцам, которые защищали Украину?
И все кто убежал с Украины так же будут екстрадированы в соцлагерь...
Какой соц.лагерь? Кого экстрадируют? Что вы несёте? Вы новость вообще прочитали?
Два колумбийца были задержаны в венесуэле, им вменяют участие в обороне Украины.
Перечитали советской литературы?)))
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31.08.2024 09:36 Ответить
Так колумбийцы ето только пример и начало. Дальше рашисты будут требовать екстрадиции вернуть граждан окупированной территории. Ето будет как в северной корее. Если не вернешься то твою семью растреляют. К вашему сведению на Беларашке уже так и происходит. Бульбофюрер арестовывает и бросает в пыточные камеры семьи и родственников тех кто убежал с Беларашки и не хочет возвращаться. Так что проснитесь. Комунизм и ближе чем вы думаете. И даже в Германии вы не в безопасности
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31.08.2024 09:48 Ответить
И даже в Германии вы не в безопасности
Вы вообще знаете что такое венесуэла? Здесь, в Германии, Я уверен, что меня не выдадут не то что рф, меня не выдадут даже Украине.
Вы пытаетесь переложить пример диктаторских стран на адекватные.
Я не хочу посетить ни одну из стран подобных рф и венесуэле.
Совок близко от меня - он в Кенигсберге.
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31.08.2024 10:21 Ответить
Не смешите. Выдадут как миленького с мешком на голове и завернутого в простыню. И я говорю не о Украине а о Пидоросии которая может захватить Украину. Так как сейчас Германия выдает по заказу ***** людей плюя на все международные законы.
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31.08.2024 10:41 Ответить
Кроме обмена российского преступника на россиян назовете ещё примеры?
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31.08.2024 10:44 Ответить
Я же сказал, ето только начало. Представьте себе если ***** захватит Украину и поставит своего гауляйтера типо Януковоща, медведчука или каДырова. И те видвинут требование к Западу вернуть всех украинских граждан взад не то вайна и ядреная бомба. И как думаете, сколько сцикливые западные политики типо Орбана, Фицо, Шольца, Трампа и тд. будут думать возвращать или начинать войну?
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31.08.2024 12:06 Ответить
Никто никого не вернёт. Повторюсь, вы перечитали срашисткой прессы. рф - это обычный гопник и за эти три года это поняли все. Мир не боится рф мир боится потерь, но уничтожить ее можно легко.
Хотя рф мечтает, чтоб ее считали чем то большим, чем прилипшей к жопе коровы траве.
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31.08.2024 13:33 Ответить
Диктаторы всех стран уже объединились. Нехватает только Эрдогана, ну вот он выйдет из НАТО и тоже объединится.
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31.08.2024 09:22 Ответить
Ну а какова реакция Колумбии?
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31.08.2024 09:29 Ответить
Зустрічався я з "колумбосами", у кожного з них було легальне посвідчення військовослужбовця ЗСУ.
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31.08.2024 09:56 Ответить
Яке-яке посвідчення? Блін, як взагалі можна бути настільки далеким від ЗСУ?
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31.08.2024 10:14 Ответить
Обох їх знаю. Разом воювали. Чого їх понесло в Венесуелу? Та тому що нормальний іспаномовний командир зараз в госпіталі проходить МСЕК, а залишився даун. Імбецил малорічний. Хоч і знає іспанську, але свій позивний без помилок написати не може. Відповідно - нікому й на думку не спало проінструктурувати бійців, куди їхати можна, а куди не слід.
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31.08.2024 10:17 Ответить
ДЕ РЕАКЦІЯ МЗС ТА ІНШИХ ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУР? ХТО З ІНОЗЕМЦІВ ЗАХОЧЕ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ, ЯКЩО ОСТАННІЙ ПОХЄР НА ТИХ ХТО ЗА НЕЇ БОРОВСЯ????
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31.08.2024 11:57 Ответить
****** ватні.
Невже не можна добровольців десь залишати тут, в таборах чи в логістиці і мобільних групах ?
Якщо вони не найманці по натурі - такі дійсно пригоди шукають
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31.08.2024 22:33 Ответить
 
 