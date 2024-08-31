Венесуэла задержала и выдала России двух колумбийцев, воевавших за Украину, – СМИ

Федеральная служба безопасности России 30 августа сообщила, что задержала двух граждан Колумбии, которые, по заявлению спецслужбы, участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По информации колумбийской газеты El Tiempo, обоих колумбийцев задержали в столице Венесуэлы, Каракасе, впоследствии их экстрадировали в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сестра одного из задержанных сообщила СМИ, что они привлекли внимание венесуэльских полицейских тем, что имели униформу украинской армии. Александр Арте и Хосе Арон Медина, по сообщению, направлялись домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.

Власти Колумбии, Венесуэлы и России происшествие не комментировали. О возможной экстрадиции пишет также Politico. Задержание и высылка колумбийцев из Каракаса, если оно действительно было, стало первым известным случаем экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.

ФСБ также опубликовала видео, на котором, вероятно, колумбийцев ведут по коридору СИЗО Лефортово. ФСБ сообщает, что против граждан Колумбии возбуждено уголовное дело за наемничество. По этому обвинению им грозит до 15 лет заключения.

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Напоминаем, Украина в первый день российского вторжения, 24 февраля 2022 года, объявила о создании вооруженного Иностранного легиона в составе ВСУ и пригласила вступить в него иностранных граждан. Власти Украины настаивают, что речь не идет о наемничестве, ведь легион является официальным подразделением ВСУ.