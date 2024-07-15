"От освобождения Купянска до боев за Липцы": колумбиец Хулио Моралес второй год воюет за Украину. ВИДЕО

Бывший колумбийский полицейский 25-летний Хулио Моралес уже почти два года воюет за Украину в составе бригады НГУ "Хартия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин и колумбиец воевал с российскими захватчиками в Купянске, Бахмуте, Андреевке, Курдюмовке, а сейчас держит с побратимами оборону вблизи села Липцы.

В специальном интервью каналу "Бутусов плюс" защитник Украины рассказал о деталях боевых столкновений с оккупантами.

