"От освобождения Купянска до боев за Липцы": колумбиец Хулио Моралес второй год воюет за Украину. ВИДЕО

Бывший колумбийский полицейский 25-летний Хулио Моралес уже почти два года воюет за Украину в составе бригады НГУ "Хартия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин и колумбиец воевал с российскими захватчиками в Купянске, Бахмуте, Андреевке, Курдюмовке, а сейчас держит с побратимами оборону вблизи села Липцы.

В специальном интервью каналу "Бутусов плюс" защитник Украины рассказал о деталях боевых столкновений с оккупантами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Колумбийский пехотинец уничтожил нескольких россиян и погиб за Украину под Харьковом. ВИДЕО

иностранец (505) Колумбия (36) Бутусов Юрий (4417) Национальная гвардия (2236)
Топ комментарии
+13
От завзятий хлоп! Повага!
15.07.2024 15:58 Ответить
15.07.2024 15:58 Ответить
+12
Так він ж з Колумбії)) там постійні кокаїнові війни, а він ще й поліцейським був.
15.07.2024 15:49 Ответить
15.07.2024 15:49 Ответить
+10
Тепер ви розумієте що людина яка є Воїном
набагато ефективніше ніж людина яка бусіфіковали на війну.
15.07.2024 16:16 Ответить
15.07.2024 16:16 Ответить
Якии перець! - два роки на віині і як огірочок
15.07.2024 15:47 Ответить
15.07.2024 15:47 Ответить
Так він ж з Колумбії)) там постійні кокаїнові війни, а він ще й поліцейським був.
15.07.2024 15:49 Ответить
15.07.2024 15:49 Ответить
От завзятий хлоп! Повага!
15.07.2024 15:58 Ответить
15.07.2024 15:58 Ответить
Ничесе Бутусов на испанском шарит
15.07.2024 16:09 Ответить
15.07.2024 16:09 Ответить
Це не вперше він бере інтерв'ю іспанською.
15.07.2024 19:51 Ответить
15.07.2024 19:51 Ответить
Тепер ви розумієте що людина яка є Воїном
набагато ефективніше ніж людина яка бусіфіковали на війну.
15.07.2024 16:16 Ответить
15.07.2024 16:16 Ответить
В Колумбії поруч прорашистська Венесуєла, може українці колись допомагатимуть ***** бити ворога
15.07.2024 16:32 Ответить
15.07.2024 16:32 Ответить
Ну доведеться діляночку землі під Києвом чи в Карпатах і двох рабів-кацапів відстегнути бійцю...
15.07.2024 16:36 Ответить
15.07.2024 16:36 Ответить
Йому чомусь не треба мотивації і він не боїться на відміну від наших виродків ухилянтів
15.07.2024 22:10 Ответить
15.07.2024 22:10 Ответить
Мотивація колумбійців, зарплата. В Колумбії військовий отримує 300$ в місяць.
16.07.2024 08:23 Ответить
16.07.2024 08:23 Ответить
У нас теж ті хто служить має поза 100 тис
16.07.2024 09:16 Ответить
16.07.2024 09:16 Ответить
Мій сват не встиг таких грошей отримати. Загинув через 20 днів після відправки на фронт. Спеціальність його була водій-механік. Казав, що риє окопи, а загинув як штурмовик в віці 54 роки.
18.07.2024 22:29 Ответить
18.07.2024 22:29 Ответить
 
 