Поражены три РЛС и вражеский десантный катер в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

В Крыму поражены три РЛС и десантный катер российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове", - говорится в сообщении.

Что удалось поразить?

На этот раз под ударом разведчиков оказались:
- РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";
- РЛС П-18 "Терек";
- РЛС 55Ж6У "Небо-У";
- десантный катер "БК-16".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ГУР сожгло российскую ПВО - минус три комплекса за два дня. Также отмечалось, что бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму.

+3
Навіть така інфа не радує на фоні захоплення українських міст.
Втратили ми ініціативу зовсім. Що було прогнозовано, коли зелені дури всунулись міняти військове командування. Клоун краще знає як війську воювати сказали 73 % виборців в 2019.
Скільки з них іще живі ? Скільки з них втікло в інші країни ?
26.10.2025 15:41 Ответить
+1
Але розуму їм не додалось !
26.10.2025 15:48 Ответить
+1
Ми сміялися зкацапів, що їх "вбив" телевізор, що вони стали зомбі за 20 років правління пуйла. В Україні всього одне низькопробне кіно про Голобородька знищило мізки аж 73% всього за пів року.
26.10.2025 15:49 Ответить
Коли це було? Подібне повідомлення вже було місяць назад.
