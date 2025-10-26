Поражены три РЛС и вражеский десантный катер в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

В Крыму поражены три РЛС и десантный катер российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове", - говорится в сообщении.

Что удалось поразить?

На этот раз под ударом разведчиков оказались:

- РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";

- РЛС П-18 "Терек";

- РЛС 55Ж6У "Небо-У";

- десантный катер "БК-16".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ГУР сожгло российскую ПВО - минус три комплекса за два дня. Также отмечалось, что бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму.

