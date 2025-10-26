Поражены три РЛС и вражеский десантный катер в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО
В Крыму поражены три РЛС и десантный катер российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
"Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове", - говорится в сообщении.
Что удалось поразить?
На этот раз под ударом разведчиков оказались:
- РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";
- РЛС П-18 "Терек";
- РЛС 55Ж6У "Небо-У";
- десантный катер "БК-16".
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ГУР сожгло российскую ПВО - минус три комплекса за два дня. Также отмечалось, что бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму.
Втратили ми ініціативу зовсім. Що було прогнозовано, коли зелені дури всунулись міняти військове командування. Клоун краще знає як війську воювати сказали 73 % виборців в 2019.
Скільки з них іще живі ? Скільки з них втікло в інші країни ?
то досить, вже, дрочити на 73!!!!!
вони всі, в тій же пропорції на щиті!!!
дрочити досить!
бо вже заїбало, оте 73!
Оце вже точно заЄЄЄЄ
Коли ж то розум з'явиться ??
Хто мені писав що білецький другий у президентській гонці ?
де україна обирала найгірше з запропонованого, по наростаючий.
кравчук
кучма
ющенко
янукович
порошенко
і! бінго!!!!!
зеленський!!!!
то, хто це пише, той і є зелєбоб.
бо, всі 25 перестали на це дрочити дуже давно!
всім притомним насрати на ваше одкровення семилітньої давнини!!!