Военные преступления россиян Иностранніе наемники в армии рф
Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО

Колумбийские наемники, воюющие на стороне РФ, казнят гражданских украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват слов одного из командиров на испанском языке.

Так, наемникам из Колумбии, воюющим в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ, отдали приказ убивать гражданских лиц.

Отдельно командир приказывает стрелять в женщин и детей:

"Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей".

Читайте: Венесуэла задержала и выдала России двух колумбийцев, воевавших за Украину, - СМИ

Убийства гражданских войсками РФ

В ГУР напомнили, что военные преступления являются регулярной и инспирированной командованием практикой 30-й мотострелковой бригады РФ.

Всего три дня назад военные этой бригады расстреляли гражданских лиц в окрестностях Покровска.

"Теперь российское командование пытается эту практику распространить и на иностранных граждан, воюющих за Москву, чтобы сделать их соучастниками преступлений против гражданского населения", - добавили в разведке.

А чому наш представник в ООН ніколи нічого про це не каже, не демонструє аудіозаписів та фото цих злочинів?! Весь світ кожного дня повинен про це знати!!! Чому наш представник сидить там мовчки?
24.10.2025 13:36 Ответить
Тому шо дані розвідки на оону не діють і цей матеріал не сприймається як доказ.
24.10.2025 14:01 Ответить
А ми таких в полон беремо , годуємо три рази на день..може досить бавитися в женевську конвенцію?
24.10.2025 13:37 Ответить
Нуууу а якже, для зе це "сваі люді" - треба ж їх відкормити, щоб краще воювали за парашу, це наших мучають, щоб потім не змогли підняти руку на москаля........
24.10.2025 13:55 Ответить
Це не страта. Це вбивство. Страта - це покарання як не як. Не думаю, що цивільних за щось карають. Можна вжити слово масакра. Але це точно не страта.
24.10.2025 13:48 Ответить
Усіх тих іноземних та чорножопих найманців-вбивців, що воюють проти УКРАЇНИ та вбивають її громадян, треба регулярно засипати листівками з дронів, що вони будуть усі вбиті найжорстокішим методом і спалені, щоб від них навіть сліду не залишилось на цій землі...!!! Регулярні інформаційно-психологічні операції дають свій позитивний результат...!!! Бо ці наймо-підари, почувають себе дуже безпечно, як на сафарі-вбивць...!!!

А також треба робити, як робили солдати рейху, за 1 свого вбитого, або цивільного, розстрілювали 10 їхніх-вбивць ПОКАЗОВО...!!!

НАШІ ГЕРОЇ ВОЮЮТЬ НА СВОЇЙ БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ ТА БОРОНЯТЬ ЇЇ від кацапомордих підоросів та пропідороських інтергацінал-підарів...!!!

Не вірте у ті грьобані Женевські конвенції та усяке інше намальоване гівно, тими сцикливими лузерами, що їх писали на туалетному папері від страху....!!!

НА ВІЙНІ ТА У БОЄВИХ ЗІТКНЕННЯХ ПРАВИЛ НЕМАЄ...!!!

Є ЛИШЕ ОДНЕ ПРАВИЛО, ВИЖИТИ І ЗАЛИШИТИСЬ ЖИВИМ В БУДЬ ЯКИЙ ГІДНИЙ СПОСІБ...!!!

НА ВІЙНІ ДІЄ, ЛИШЕ ПРАВИЛО КЛИН-КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, ВБИЙ АБО ВБЮТЬ ТЕБЕ....!!!
24.10.2025 14:16 Ответить
Підтримую: таких виродків-в полон не брати, відразу "баранить"
24.10.2025 14:20 Ответить
 
 