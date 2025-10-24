Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО
Колумбийские наемники, воюющие на стороне РФ, казнят гражданских украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват слов одного из командиров на испанском языке.
Так, наемникам из Колумбии, воюющим в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ, отдали приказ убивать гражданских лиц.
Отдельно командир приказывает стрелять в женщин и детей:
"Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей".
Убийства гражданских войсками РФ
В ГУР напомнили, что военные преступления являются регулярной и инспирированной командованием практикой 30-й мотострелковой бригады РФ.
Всего три дня назад военные этой бригады расстреляли гражданских лиц в окрестностях Покровска.
"Теперь российское командование пытается эту практику распространить и на иностранных граждан, воюющих за Москву, чтобы сделать их соучастниками преступлений против гражданского населения", - добавили в разведке.
А також треба робити, як робили солдати рейху, за 1 свого вбитого, або цивільного, розстрілювали 10 їхніх-вбивць ПОКАЗОВО...!!!
НАШІ ГЕРОЇ ВОЮЮТЬ НА СВОЇЙ БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ ТА БОРОНЯТЬ ЇЇ від кацапомордих підоросів та пропідороських інтергацінал-підарів...!!!
Не вірте у ті грьобані Женевські конвенції та усяке інше намальоване гівно, тими сцикливими лузерами, що їх писали на туалетному папері від страху....!!!
НА ВІЙНІ ТА У БОЄВИХ ЗІТКНЕННЯХ ПРАВИЛ НЕМАЄ...!!!
Є ЛИШЕ ОДНЕ ПРАВИЛО, ВИЖИТИ І ЗАЛИШИТИСЬ ЖИВИМ В БУДЬ ЯКИЙ ГІДНИЙ СПОСІБ...!!!
НА ВІЙНІ ДІЄ, ЛИШЕ ПРАВИЛО КЛИН-КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, ВБИЙ АБО ВБЮТЬ ТЕБЕ....!!!