Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО

Колумбийские наемники, воюющие на стороне РФ, казнят гражданских украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват слов одного из командиров на испанском языке.

Так, наемникам из Колумбии, воюющим в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ, отдали приказ убивать гражданских лиц.

Отдельно командир приказывает стрелять в женщин и детей:

"Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей".

Убийства гражданских войсками РФ

В ГУР напомнили, что военные преступления являются регулярной и инспирированной командованием практикой 30-й мотострелковой бригады РФ.

Всего три дня назад военные этой бригады расстреляли гражданских лиц в окрестностях Покровска.

"Теперь российское командование пытается эту практику распространить и на иностранных граждан, воюющих за Москву, чтобы сделать их соучастниками преступлений против гражданского населения", - добавили в разведке.

