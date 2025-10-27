РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9542 посетителя онлайн
Новости
1 571 16

В Севастополе перевернулся плавучий кран - двое погибших, около 20 раненых

Севастополь: перевернулся плавучий кран, двое погибших

В Южной бухте временно оккупированного Севастополя перевернулся плавучий кран во время работ по подъему груза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, вследствие инцидента погибли два человека.

По информации пропагандистов, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них часть людей упала в холодную воду.

Так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 15 пострадавших с "легкими и средними травмами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за дефицита топлива российские военные конфискуют бензин у гражданских в Крыму

Местное управление Следственного комитета РФ информирует о двух погибших и 20 травмированных - цифры пока разнятся в разных источниках. Причины аварии пока не называют, на месте работают спасатели, следователи и другие профильные службы.

По неподтвержденным данным Telegram-каналов, перевернулся недостроенный тяжелый плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин" Севморзавода, который планировали распилить и отправить для достройки в Северодвинск. Инцидент произошел во время перемещения груза, когда на борту были люди.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Работы по спасению и уточнению обстоятельств продолжаются, подробности и официальные выводы ожидаются после завершения проверок.

Ранее мы писали, что в Крыму поражены три РЛС и десантный катер российских оккупантов.

Смотрите: Бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Автор: 

авария (1294) Крым (26513) город Севастополь (1766) жертвы (2198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
дєло "кузі" живе і процвітає, тепер і сєвасі ))
показать весь комментарий
27.10.2025 20:06 Ответить
+3
"на борту були люди"
Немає Людей серед русні😡
показать весь комментарий
27.10.2025 20:26 Ответить
+2
Ну це треба вміти, щоб понтон перекинувся.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не дочекався Нептуна.. ні довгого ні короткого.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:00 Ответить
Ну це треба вміти, щоб понтон перекинувся.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:02 Ответить
Лєгко. Не визначили вагу грузу. Відповідно вихід стріли ніхто не обмежував відповідно до ваги. Плюс, можливо, було недостатньо баласту у танках.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:22 Ответить
Взагалі то для всього цього є автоматика. І для обмеження вильоту стріли, і для обмеження вантажопідйомності. І для залежності вантажопідйомності від вильоту стріли. Інша справа що все це могло бути загрублене. Невірний розподіл баласту наймовірніша причина.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:52 Ответить
Загрублено відповідає моменту. Кран готувався до перебудови. Значить там загрублено вже давно було абсолютно все. Просто від старості. А так як мали розрізати корпус то ймовірно був мінімум палива в танках. Інші танки вже почистили в межах підготовки до вогневих робіт. Тобто, скоріше за все був пустий як барабан.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:58 Ответить
Где ЦН увидел там людей на борту?
показать весь комментарий
27.10.2025 20:06 Ответить
дєло "кузі" живе і процвітає, тепер і сєвасі ))
показать весь комментарий
27.10.2025 20:06 Ответить
це ж треба так понажертися...не помітили проліт і приліт равноапостольної Фламінги..
показать весь комментарий
27.10.2025 20:10 Ответить
вялічіє перевернулось
показать весь комментарий
27.10.2025 20:12 Ответить
Я не спеціаліст в плавучіх кранах, але якого фіга там робило 20 кацапів? Крутили підйомну лебідку?
показать весь комментарий
27.10.2025 20:24 Ответить
З вашим нікому і не знати що робили кацапи....Бухали звісно
показать весь комментарий
27.10.2025 20:33 Ответить
"на борту були люди"
Немає Людей серед русні😡
показать весь комментарий
27.10.2025 20:26 Ответить
Ех,якби ж число поранених та загиблих кацапів було навпаки.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:35 Ответить
..Это работа нового украинского подводного дрона, своим плечиком он просто приподнимает одну сторону плавсредства - и всё.. )
показать весь комментарий
27.10.2025 20:36 Ответить
Надзвичайно фотогенічна і естетична світлина.
Краса осіннього Херсонесу-Ак'яру - перевернуте москальське корито.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:47 Ответить
Він пішов за кобздоном, слідом за відомим рузьким військовим кораблем, якого послав туди Український прикордонник, тобто - напуй.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:58 Ответить
 
 