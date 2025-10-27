В Севастополе перевернулся плавучий кран - двое погибших, около 20 раненых

В Южной бухте временно оккупированного Севастополя перевернулся плавучий кран во время работ по подъему груза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, вследствие инцидента погибли два человека.

По информации пропагандистов, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них часть людей упала в холодную воду.

Так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 15 пострадавших с "легкими и средними травмами".

Местное управление Следственного комитета РФ информирует о двух погибших и 20 травмированных - цифры пока разнятся в разных источниках. Причины аварии пока не называют, на месте работают спасатели, следователи и другие профильные службы.

По неподтвержденным данным Telegram-каналов, перевернулся недостроенный тяжелый плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин" Севморзавода, который планировали распилить и отправить для достройки в Северодвинск. Инцидент произошел во время перемещения груза, когда на борту были люди.

Работы по спасению и уточнению обстоятельств продолжаются, подробности и официальные выводы ожидаются после завершения проверок.

