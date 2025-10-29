Рашисты нанесли удар по объекту ДТЭК и транспортной инфраструктуре Одесской области: ранен мужчина, есть отключение электроэнергии. ФОТО

В ночь на 29 октября враг совершил очередную массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Есть повреждения энергетической инфраструктуры

Как отмечается, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

"К сожалению, есть пострадавший, которому оказана необходимая медицинская помощь. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели", - говорится в сообщении.

Обесточивание в области

По данным ОВА, из-за вражеской атаки часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над его восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.

Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения Одесской области.

Атакован объект ДТЭК

По данным ДТЭК, ночью РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей.

Еще 26,9 тысяч домов остаются без света.

"Повреждения значительные. Ремонт потребует время", - уточнили в ДТЭК.

Что предшествовало?

Утром 29 октября враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова.

Кроме того, рашисты в седьмой раз с начала октября атаковали газовую инфраструктуру.

По данным Зеленского, энергетическая система Украины постепенно восстанавливается: ситуация в Шостке Сумской области остается критической.

