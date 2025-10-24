Россия впервые применила управляемые авиабомбы по Одесчине
Российская армия впервые нанесла удары управляемыми авиабомбами по гражданским объектам Одесской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона", - говорится в сообщении.
Кипер подчеркнул, что модернизированные КАБы - новая серьезная угроза для Одесской области.
"Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения", - добавил начальник ОГА.
РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины
Модернизированные управляемые авиационные бомбы (КАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.
Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.
В сентябре глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские войска снова имеют возможность бить по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.
17 октября российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами.
18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая в Харьковской области. Это впервые оккупанты применили для атаки на город управляемые авиационные бомбы. По информации специалистов, бомба пролетела 130 км.
20 октября Воздушные силы впервые сообщили о пуске российскими войсками КАБ с Харьковщины на Полтавщину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,
"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.
Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.
Підвели просто під удар московських.
В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедів по цілі. Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздєж та провокація.
окурок просрав все!
в паниці висмикує всі консерви.
інформаційне поле засране з головою.
не стидайся!
тягни ще кацапські висери!
Русня відосіком знищення "Нептуна" так і не поділилась.