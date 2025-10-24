Россия впервые применила управляемые авиабомбы по Одесчине

Российская армия впервые нанесла удары управляемыми авиабомбами по гражданским объектам Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона", - говорится в сообщении.

Кипер подчеркнул, что модернизированные КАБы - новая серьезная угроза для Одесской области.

"Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения", - добавил начальник ОГА.

РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины

Модернизированные управляемые авиационные бомбы (КАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.

Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.

В сентябре глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские войска снова имеют возможность бить по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

17 октября российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами.

18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая в Харьковской области. Это впервые оккупанты применили для атаки на город управляемые авиационные бомбы. По информации специалистов, бомба пролетела 130 км.

20 октября Воздушные силы впервые сообщили о пуске российскими войсками КАБ с Харьковщины на Полтавщину.