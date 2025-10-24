РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9888 посетителей онлайн
Новости Обстрелы КАБами Обстрелы Одесчины
3 018 22

Россия впервые применила управляемые авиабомбы по Одесчине

Новый уровень ударов РФ: КАБы атакуют гражданские города

Российская армия впервые нанесла удары управляемыми авиабомбами по гражданским объектам Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кипер подчеркнул, что модернизированные КАБы - новая серьезная угроза для Одесской области.

"Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения", - добавил начальник ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ запустила серийное производство авиабомб с дальностью поражения до 200 км, - ГУР

РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины

Модернизированные управляемые авиационные бомбы (КАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.

Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.

В сентябре глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские войска снова имеют возможность бить по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

17 октября российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне увеличили на 15-20% количество ударов КАБами на юге, - Силы обороны

18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая в Харьковской области. Это впервые оккупанты применили для атаки на город управляемые авиационные бомбы. По информации специалистов, бомба пролетела 130 км.

20 октября Воздушные силы впервые сообщили о пуске российскими войсками КАБ с Харьковщины на Полтавщину.

Автор: 

обстрел (30167) Одесская область (3911) КАБ (448)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
До зебілів не дійде, який злочин вони зробили у 2019 році
показать весь комментарий
24.10.2025 14:18 Ответить
+14
Тепер будуть регулярно бити, поки віртуальні Фламінго, Пекли та Паляниці бороздять простори Московського енергетичного театру.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:23 Ответить
+8
#Zalman_Shuher:

А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,

"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.

Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.

Підвели просто під удар московських.

В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедів по цілі. Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздєж та провокація.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
#Zalman_Shuher:

А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,

"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.

Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.

Підвели просто під удар московських.

В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедів по цілі. Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздєж та провокація.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:17 Ответить
До зебілів не дійде, який злочин вони зробили у 2019 році
показать весь комментарий
24.10.2025 14:18 Ответить
Вони до сих пір фхлам упороті ЗЕбобіки. Учора з одним спілкувався, то жах просто, яке притрушене.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:34 Ответить
Моя бабуся казала у такому випадку "всерусь, не покорюсь" - о це про зебілів. У мене родичи майже усі за нього й досі. І по голові їм дати не можу, бо сідати на старості років не хочеться
показать весь комментарий
24.10.2025 14:43 Ответить
діабет обтяжений шизофренією? - співчуваю, ні))))))
показать весь комментарий
24.10.2025 14:49 Ответить
всі знають, що у плєшивого істерика.
окурок просрав все!
в паниці висмикує всі консерви.
інформаційне поле засране з головою.
не стидайся!
тягни ще кацапські висери!
показать весь комментарий
24.10.2025 14:29 Ответить
Ти, здається, вже під 3 новиною цей пост викладаєш ?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:40 Ответить
І не перший тиждень.
Русня відосіком знищення "Нептуна" так і не поділилась.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:46 Ответить
Ця інформація тільки чомусь від тебе. Не залякаєш, ціпсошник та провокатор рашистський.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:43 Ответить
більш на Зєльку схоже по слідам зеленого лайна))))
показать весь комментарий
24.10.2025 14:50 Ответить
Тепер будуть регулярно бити, поки віртуальні Фламінго, Пекли та Паляниці бороздять простори Московського енергетичного театру.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:23 Ответить
А де ж наша авіацвя, Ф16? Вони ж в теорії можуть збивати кацапські літаки з КПБами, чи нема чим збивати?
показать весь комментарий
24.10.2025 15:32 Ответить
Так недавно писали, що вже і до Полтави кабами достають. Треба негайно з цим щось робити. В Чернігів ці підараси вже майже до катастрофи з водою та електрикою довели.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:43 Ответить
ну, можна Потужному харю відгодувати, щоб ширша в екрані була - потужніше буде виглядати. Як варіант. У когось є ще якісь ідеї?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:48 Ответить
Нелох ложив на ці новини....
показать весь комментарий
24.10.2025 14:45 Ответить
Зеля сегодня ставку проведёт и все решится, не переживайте
показать весь комментарий
24.10.2025 14:48 Ответить
Рашистська військова машина зі скрипом, незграбно, але модернізується і розвивається; бюрократичний, корумпований фсбешний апарат щось таки «видає на гора». Нажаль, не видно нашої відповіді.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:49 Ответить
Та він недавно після ставки, в вечірньому відосіку балаболив, що створить мільон гелікоптерних груп, для знищення шахедів, а в результати, тепер відсоток збиття скочуєтьця все більше і більше, скоро вже до 50 відсотків наблизитьця! 🤬
показать весь комментарий
24.10.2025 15:36 Ответить
 
 