Россияне увеличили на 15-20% количество ударов КАБами на юге, - Силы обороны

Российские войска на юге Украины начали активнее использовать для атак управляемые авиабомбы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Сил обороны Юга, полковник Владислав Волошин.

"За последнее время противник начал применять КАБы несколько активнее, и статистика свидетельствует о росте количества их применений примерно на 15-20%", - отметил он.

Волошин рассказал, за минувшие сутки в их зоне ответственности зафиксировали 23 корректируемые авиабомбы, которые прилетели по украинским позициям.

"В частности, по Степногорску (было зафиксировано. - Ред.) - семь корректируемых авиационных бомб и, кроме того, еще по нескольким населенным пунктам Запорожской области враг также наносил удары КАБами", - заявил спикер.

Относительно применения оккупантами FPV-дронов, Волошин сообщил, что в воскресенье, 19 октября, на южных направлениях было зафиксировано около 900 ударов FPV-дронами.

"В частности, по Запорожским направлениям, на Ореховском и Гуляйпольском, было зафиксировано фактически 550-570 ударов FPV-дронами. То есть, также на 10-15% ежедневно растет количество вражеских дронов", - отметил он.

