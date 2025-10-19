РУС
Россияне увеличили на 15-20% количество ударов КАБами на юге, - Силы обороны

На юге возросло количество вражеских ударов КАБами

Российские войска на юге Украины начали активнее использовать для атак управляемые авиабомбы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Сил обороны Юга, полковник Владислав Волошин.

"За последнее время противник начал применять КАБы несколько активнее, и статистика свидетельствует о росте количества их применений примерно на 15-20%", - отметил он.

Волошин рассказал, за минувшие сутки в их зоне ответственности зафиксировали 23 корректируемые авиабомбы, которые прилетели по украинским позициям.

"В частности, по Степногорску (было зафиксировано. - Ред.) - семь корректируемых авиационных бомб и, кроме того, еще по нескольким населенным пунктам Запорожской области враг также наносил удары КАБами", - заявил спикер.

Относительно применения оккупантами FPV-дронов, Волошин сообщил, что в воскресенье, 19 октября, на южных направлениях было зафиксировано около 900 ударов FPV-дронами.

"В частности, по Запорожским направлениям, на Ореховском и Гуляйпольском, было зафиксировано фактически 550-570 ударов FPV-дронами. То есть, также на 10-15% ежедневно растет количество вражеских дронов", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские КАБы снова долетают до Запорожья, потому что враг модернизировал свои средства, - ОВА. ВИДЕО

обстрел (30082) Запорожская область (3666) КАБ (446)
І ніяку протидію потужний гідрант не забезпечив. Ну так, до нього ж не долітає ( поки...)
показать весь комментарий
19.10.2025 13:54 Ответить
А де F-16 ? Розтринькали?
показать весь комментарий
19.10.2025 14:02 Ответить
Потрібно херачити у відповідь по рашистській енергетиці, заводах і складах де ці КАБи і ракети з дронами збирають і зберігають. Бо буде така ж срака як в 2024 де рашисти КАБами просто розібрали всі наші оборонні рубежі і зайшли на пусті позиції бо в нас просто закінчилися люди або втікли в СЗЧ бо під КАБами не витримає ніхто. А рашисти ще й модернізували свої КАБи і тепер будуть розбирати Херсон, Запоріжжя і Дніпро примушуючи мільйони людей тікати за кордон
показать весь комментарий
19.10.2025 14:13 Ответить
А експерти казали,ще того року,що каби скоро закінчаться.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:34 Ответить
А колись сміялися з бомб з крильцями.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:39 Ответить
Потужно ржать у Вашингтоні. ось вам відповідь Зелемскага.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:51 Ответить
а шо в парнерыв КАБІв не випускають ? чи не дають бо буде есклація ? чи ОПа не замовляє бо буде конкуренція фламінгам та паляницям якіх в бойовому застосуванні ніхто не бачив. питань багато
показать весь комментарий
19.10.2025 16:02 Ответить
 
 