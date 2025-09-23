РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8820 посетителей онлайн
Новости Видео Обстрелы Запорожья Обстрелы КАБами
1 002 6

Российские КАБы снова долетают до Запорожья, потому что враг модернизировал свои средства, - ОВА. ВИДЕО

Российские войска снова имеют возможность бить по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

Об этом во время брифинга сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, глава области объяснил, почему российские КАБы снова долетают до Запорожья.

"Есть две основные причины. Первая - враг модернизировал свои средства. Вторая - враг в ночь с воскресенья на понедельник сделал массированный обстрел, которого не было раньше. Сразу запустил 15 КАБов в течение 20 минут. Это много. 6 было сбито, долетело 9", - рассказал он.

По словам Федорова, как с этим бороться уже знают.

"Утром было общение с командующим Воздушных сил и премьером. Через несколько дней смогу доложить", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что россияне направили на Запорожье не менее 5 авиабомб утром 22 сентября.

Также читайте: Удар РФ по Запорожью в ночь на 22 сентября: трое погибших, количество пострадавших возросло до четырех. ФОТО

Автор: 

Запорожье (2774) обстрел (29653) Запорожская область (3558) Федоров Иван (471) КАБ (435) Запорожский район (261)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Україна, нажаль, модернізує тільки марафон і різні помийки, на яких прославляє своїх корупціонерів і мародерів.
показать весь комментарий
23.09.2025 14:56 Ответить
я вам нагадаю єдину і основну причину чому в Запоріжжя долітають КАБи

розмінований Чонгар і зданий Південь за 1 день зельоними гнидами в ОПі
показать весь комментарий
23.09.2025 14:57 Ответить
ось тут треба Ф-16 ,щоб знищувати носії КАБів .
показать весь комментарий
23.09.2025 14:58 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 14:58 Ответить
А до Бєлгорода не долітають, бо наші каби не модернізовані. Да і кабів то нема...
показать весь комментарий
23.09.2025 15:10 Ответить
Зельоні у відповідь модернізували тільки свої обіцянки все модернізувати.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:30 Ответить
 
 