Российские КАБы снова долетают до Запорожья, потому что враг модернизировал свои средства, - ОВА. ВИДЕО

Российские войска снова имеют возможность бить по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

Об этом во время брифинга сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, глава области объяснил, почему российские КАБы снова долетают до Запорожья.

"Есть две основные причины. Первая - враг модернизировал свои средства. Вторая - враг в ночь с воскресенья на понедельник сделал массированный обстрел, которого не было раньше. Сразу запустил 15 КАБов в течение 20 минут. Это много. 6 было сбито, долетело 9", - рассказал он.

По словам Федорова, как с этим бороться уже знают.

"Утром было общение с командующим Воздушных сил и премьером. Через несколько дней смогу доложить", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что россияне направили на Запорожье не менее 5 авиабомб утром 22 сентября.

