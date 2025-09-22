Россияне атаковали Запорожье авиабомбами: попали в объекты гражданской инфраструктуры и промышленности, три человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россияне направили на Запорожье по меньшей мере 5 авиабомб утром 22 сентября. Из-за атаки россиян возникли пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожены и повреждены автомобили.

Враг нанес 5 ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности

Погибла женщина. Таковы предварительные трагические последствия вражеской атаки по Запорожью. Информация о раненых устанавливается", - говорится в сообщении.

Позже Федоров сообщил о двух погибших.

Также в результате атаки два человека получили ранения.

"Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил Федоров.

В результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.

"Специалисты районных администраций уже обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения. Коммунальные службы уже начали закрывать выбитые окна OSB-плитами в жилых домах", - рассказал Федоров.

В результате вражеской атаки полностью разрушен частный жилой дом. Предварительно под завалами может находиться женщина.

"Пока спасатели делают все возможное, чтобы найти человека", - рассказал глава Запорожской ОВА.

Позже Федоров сообщил, что спасатели деблокировали тело погибшей женщины.

"К сожалению, чуда не произошло. Только спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 75-летней женщины."

Сегодняшняя вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", - рассказал Федоров.

