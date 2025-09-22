РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9828 посетителей онлайн
Новости Атака на Запорожье
2 684 8

Россияне атаковали Запорожье авиабомбами: попали в объекты гражданской инфраструктуры и промышленности, три человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россияне направили на Запорожье по меньшей мере 5 авиабомб утром 22 сентября. Из-за атаки россиян возникли пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожены и повреждены автомобили.

Враг нанес 5 ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности

Погибла женщина. Таковы предварительные трагические последствия вражеской атаки по Запорожью. Информация о раненых устанавливается", - говорится в сообщении.

Позже Федоров сообщил о двух погибших.

Также в результате атаки два человека получили ранения.

"Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил Федоров.

В результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.

"Специалисты районных администраций уже обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения. Коммунальные службы уже начали закрывать выбитые окна OSB-плитами в жилых домах", - рассказал Федоров.

В результате вражеской атаки полностью разрушен частный жилой дом. Предварительно под завалами может находиться женщина.

"Пока спасатели делают все возможное, чтобы найти человека", - рассказал глава Запорожской ОВА.

Позже Федоров сообщил, что спасатели деблокировали тело погибшей женщины.

"К сожалению, чуда не произошло. Только спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 75-летней женщины."

Сегодняшняя вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", - рассказал Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются прорваться в Запорожье через Каменское и Плавни, - Силы обороны Юга

Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье

Автор: 

Запорожье (2766) обстрел (29640) Запорожская область (3549) Запорожский район (256)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Близько 10 прильотів було (

підори всраті
показать весь комментарий
22.09.2025 07:17 Ответить
Співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
22.09.2025 07:24 Ответить
Тримайся, Запоріжжя!! Смерть ворогам!!
показать весь комментарий
22.09.2025 07:33 Ответить
F-16 на простої?
показать весь комментарий
22.09.2025 08:25 Ответить
Таке враження, що ніхто й не збирався боротися з КАБами в Запоріжжі цієї ночі. До речі-ровно рік, як на Запоріжжя полетіли КАБи-22.09.2024
показать весь комментарий
22.09.2025 08:48 Ответить
Так само як в Чернігівській області та Сумській ніх...я ніхто не бореться з дронами. Навіть птахам вже літати в небі Чернігівщини не так вільно як рашистським дронам. Таке враження, що їм теж роскатують червону доріжку до самого Києва, та ще таким чином, щоб жодного не пошкодити аби всі долетіли до місця призначення, перед цим три чотри години кошмарячі м.Чернігів та м.Ніжин, кружляючі колами по всьому місту, наздоганяючі один одного. Таке враження, що ці смертельні рзваги наших ппеошників не бентежать. Хочби ставок не робили, очікуючі падіння дронів.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:55 Ответить
Черговий рашиський злочин проти мирних громадян ,ці варвари так хочуть залякати людей ,ну коли вже нарешті здохне найкривавіший світовий терорист ?
показать весь комментарий
22.09.2025 09:03 Ответить
І все ж в мене цілком логічне питання : Чому дрони не збивають, застосувавши всі розпіарені технології, на підступах до наших кордонів, або при прольоті ними перших 5-10 км вглиб Чернігівської, Сумської областей, звідки вони потім сиаями летять на Києв та інші міста України?
Всі ж знають, що форпост для захисту країни має бути саме в цих.областях, це ж.очевидно навіть сліпому.
То що відбувається насправді?
Де розпіарені перехоплювачі, на які люди і я в тому числі донатять, Стерненко, сподіваючись, що хоч він примусить їх застосовувати в небі Чернігівщини та Сумщини і тим рятувати Київщину в тому числі?
Де підрозділи Мад´яра, який безсумнівно ас в цій справі, чому його підрозділу немає саме там ле він еонче потрібен аби дрони, що косяками йдуть з цих областей, не роздовбували всю країну?
Де те ППО, що було до серпня місяця, яке збивало майже.все, а тепер наче зниклл?
показать весь комментарий
22.09.2025 09:06 Ответить
 
 