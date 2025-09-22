Россияне атаковали Запорожье авиабомбами: попали в объекты гражданской инфраструктуры и промышленности, три человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Россияне направили на Запорожье по меньшей мере 5 авиабомб утром 22 сентября. Из-за атаки россиян возникли пожары.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожены и повреждены автомобили.
Враг нанес 5 ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности
Погибла женщина. Таковы предварительные трагические последствия вражеской атаки по Запорожью. Информация о раненых устанавливается", - говорится в сообщении.
Позже Федоров сообщил о двух погибших.
Также в результате атаки два человека получили ранения.
"Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил Федоров.
В результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.
"Специалисты районных администраций уже обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения. Коммунальные службы уже начали закрывать выбитые окна OSB-плитами в жилых домах", - рассказал Федоров.
В результате вражеской атаки полностью разрушен частный жилой дом. Предварительно под завалами может находиться женщина.
"Пока спасатели делают все возможное, чтобы найти человека", - рассказал глава Запорожской ОВА.
Позже Федоров сообщил, что спасатели деблокировали тело погибшей женщины.
"К сожалению, чуда не произошло. Только спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 75-летней женщины."
Сегодняшняя вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", - рассказал Федоров.
підори всраті
Всі ж знають, що форпост для захисту країни має бути саме в цих.областях, це ж.очевидно навіть сліпому.
То що відбувається насправді?
Де розпіарені перехоплювачі, на які люди і я в тому числі донатять, Стерненко, сподіваючись, що хоч він примусить їх застосовувати в небі Чернігівщини та Сумщини і тим рятувати Київщину в тому числі?
Де підрозділи Мад´яра, який безсумнівно ас в цій справі, чому його підрозділу немає саме там ле він еонче потрібен аби дрони, що косяками йдуть з цих областей, не роздовбували всю країну?
Де те ППО, що було до серпня місяця, яке збивало майже.все, а тепер наче зниклл?