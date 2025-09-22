Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами: поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості, дві людини загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб зранку 22 вересня. Через атаку росіян виникли пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури. Знищено і пошкоджено автівки.
Ворог завдав 5 ударів по Запоріжжю. Атакував обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості
Загинула жінка. Такими є попередні трагічні наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Інформація про поранених встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Згодом Федоров повідомив, про двох загиблих.
Також внаслідок атаки дві людини дістали поранення.
"Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.
Внаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення.
"Фахівці районних адміністрацій уже обстежують територію, щоб зафіксувати всі пошкодження. Комунальні служби вже почали закривати вибиті вікна OSB-плитами в житлових будинках", - розповів Федоров.
