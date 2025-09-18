Росіяни намагаються прорватися до Запоріжжя через Кам’янське та Плавні, - Сили оборони Півдня

Російські війська намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні у Запорізькій області, щоб розвинути наступ на Придніпровське та вийти на околиці Запоріжжя.

Про це заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, противник протягом літа намагається вибити українські війська з цих позицій. "Вчора, наприклад, його тактика така: він зносить з лиця землі, взагалі розбирає повністю всі позиції, і що там є. І взагалі, весь населений пункт Кам'янське він фактично знищив", - зазначив Волошин.

Він підкреслив, що утримання Кам’янського і Плавнів має стратегічне значення, адже з цих напрямків ворог міг би розвинути наступ на Степногірськ і Придніпровське, що відкрило б йому шлях на околиці Запоріжжя.

Речник наголосив, що українські захисники надійно тримають оборону та відбивають усі атаки противника.

