Росіяни намагаються прорватися до Запоріжжя через Кам’янське та Плавні, - Сили оборони Півдня

зведення Генштабу

Російські війська намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні у Запорізькій області, щоб розвинути наступ на Придніпровське та вийти на околиці Запоріжжя. 

Про це заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, противник протягом літа намагається вибити українські війська з цих позицій. "Вчора, наприклад, його тактика така: він зносить з лиця землі, взагалі розбирає повністю всі позиції, і що там є. І взагалі, весь населений пункт Кам'янське він фактично знищив", - зазначив Волошин.

Він підкреслив, що утримання Кам’янського і Плавнів має стратегічне значення, адже з цих напрямків ворог міг би розвинути наступ на Степногірськ і Придніпровське, що відкрило б йому шлях на околиці Запоріжжя.

Речник наголосив, що українські захисники надійно тримають оборону та відбивають усі атаки противника.

Запоріжжя (2388) Запорізька область (4070) Сили оборони півдня (461) Запорізький район (259)
Вазеленський, захисти Запоріжжя від росіянського гі-на.
показати весь коментар
18.09.2025 11:41 Відповісти
Доасфальтувались, з. б.
показати весь коментар
18.09.2025 11:43 Відповісти
фортифікацій мабудь і там немає....зелена погань усе розкрала
показати весь коментар
18.09.2025 11:45 Відповісти
Вава нещодавно про успіхи на Сумах балакав...
Вава - то тіко про успіхи, про *****@ли, то до інших...
показати весь коментар
18.09.2025 11:48 Відповісти
Каменское и Плавни давно захвачены, южная часть Приморского и Степногорск сейчас поле боя.
показати весь коментар
18.09.2025 11:51 Відповісти
так, вже і на Діпстейті це видно... До чого ця новина, незрозуміло
показати весь коментар
18.09.2025 12:26 Відповісти
Московіти, там не пройдуть!! Єрмак з татаровим і отими менегерами з ОПУ, не пропустять їх з підвалів!
показати весь коментар
18.09.2025 11:51 Відповісти
ну,ну запорижжя,ну клоуны,уровень кацапской армии реальный это малые населенные пункты не более,речники для повышения ссвоей значимости могут и про браваду защиты лондона накукарекать и про прорыв под ламаншем,ну все все видят и так.ну какое запорижжя.через год два будут такие же опусы писать,ну +- 5-10 км не более
показати весь коментар
18.09.2025 12:06 Відповісти
 
 