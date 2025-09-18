Ворог активізував удари по позиціях на півдні, - Сили оборони

Минулої доби противник на півдні збільшив кількість авіаційних ударів та продовжив артилерійські обстріли і атаки дронами по населених пунктах поблизу фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог здійснив один марний штурм позицій наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

В операційній зоні угрупування військ "Південь" протягом минулої доби окупанти завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 15 коригованих авіаційних бомб та 120 некерованих авіаційних ракет.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли 705 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили близько 140 скидів з БпЛА з використанням понад 150 боєприпасів.

Окупанти продовжують артилерійські обстріли по позиціях наших захисників. Зафіксовано понад 220 обстрілів позицій Сил оборони з використанням понад 1000 боєприпасів.

Обстріли цивільних

Минулої доби через російську агресію та ворожі терористичні дії продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії бойового зіткнення територіальних громад. Зокрема агресор здійснив 35 обстрілів по 13 населених пунктах.

На Нікопольщині в Дніпропетровській області внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, цивільне авто, інфраструктура, пошта, супермаркет та продуктовий магазин. Постраждалих немає.

На Херсонщині через російську агресію 7 людей дістали поранення, серед них 1 дитина. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, гараж та цивільні автомобілі.

У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів 2 людини поранено. Пошкоджені квартири, приватні будинки, заклади освіти, об’єкт інфраструктури, автомобілі та господарчі будівлі.

Миколаївщину ворог атакував FPV-дроном. У місті Очаків пошкоджено приватний будинок.

