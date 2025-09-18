Враг активизировал удары по позициям на юге, - Силы обороны

За прошедшие сутки противник на юге увеличил количество авиационных ударов и продолжил артиллерийские обстрелы и атаки дронами по населенным пунктам вблизи фронта.

Боевые действия

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг совершил один бесполезный штурм позиций наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

В операционной зоне группировки войск "Юг" за прошедшие сутки оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, применив 15 корректируемых авиационных бомб и 120 неуправляемых авиационных ракет.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 705 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили около 140 сбросов с БпЛА с использованием более 150 боеприпасов.

Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по позициям наших защитников. Зафиксировано более 220 обстрелов позиций Сил обороны с использованием более 1000 боеприпасов.

Обстрелы гражданских

За прошедшие сутки из-за российской агрессии и вражеских террористических действий продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии боевого соприкосновения территориальных громад. В частности агрессор совершил 35 обстрелов по 13 населенным пунктам.

На Никопольщине в Днепропетровской области в результате вражеских ударов повреждены многоэтажка, частные дома, гражданское авто, инфраструктура, почта, супермаркет и продуктовый магазин. Пострадавших нет.

На Херсонщине из-за российской агрессии 7 человек получили ранения, среди них 1 ребенок. Повреждены многоэтажки, частные дома, гараж и гражданские автомобили.

В Запорожской области в результате вражеских обстрелов 2 человека ранены. Повреждены квартиры, частные дома, учебные заведения, объект инфраструктуры, автомобили и хозяйственные постройки.

Николаевскую область враг атаковал FPV-дроном. В городе Очаков поврежден частный дом.

