Враг активизировал удары по позициям на юге, - Силы обороны
За прошедшие сутки противник на юге увеличил количество авиационных ударов и продолжил артиллерийские обстрелы и атаки дронами по населенным пунктам вблизи фронта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг совершил один бесполезный штурм позиций наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
В операционной зоне группировки войск "Юг" за прошедшие сутки оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, применив 15 корректируемых авиационных бомб и 120 неуправляемых авиационных ракет.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 705 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили около 140 сбросов с БпЛА с использованием более 150 боеприпасов.
Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по позициям наших защитников. Зафиксировано более 220 обстрелов позиций Сил обороны с использованием более 1000 боеприпасов.
Обстрелы гражданских
За прошедшие сутки из-за российской агрессии и вражеских террористических действий продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии боевого соприкосновения территориальных громад. В частности агрессор совершил 35 обстрелов по 13 населенным пунктам.
На Никопольщине в Днепропетровской области в результате вражеских ударов повреждены многоэтажка, частные дома, гражданское авто, инфраструктура, почта, супермаркет и продуктовый магазин. Пострадавших нет.
На Херсонщине из-за российской агрессии 7 человек получили ранения, среди них 1 ребенок. Повреждены многоэтажки, частные дома, гараж и гражданские автомобили.
В Запорожской области в результате вражеских обстрелов 2 человека ранены. Повреждены квартиры, частные дома, учебные заведения, объект инфраструктуры, автомобили и хозяйственные постройки.
Николаевскую область враг атаковал FPV-дроном. В городе Очаков поврежден частный дом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль