Рашисты вводят в штурмовые подразделения стрелков-мотоциклистов, - Силы обороны Юга

В штурмовые подразделения РФ вводят мотоциклистов

Российское командование вводит в штурмовые роты стрелков-мотоциклистов.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Враг с целью повышения защищенности своих штурмовых рот, участвующих в штурмовых действиях на правом берегу, в каждый штурмовой взвод ввел три новые должности - стрелки-мотоциклисты", - рассказал он.

По словам спикера, оккупантов обеспечивают антидроновими ружьями для прикрытия атакующих групп от украинских FPV-дронов. Стрелки передвигаются на легкомоторной технике - мотоциклах, квадроциклах и багги, которую противник активно применяет на правобережье.

Также читайте: Враг пытается оттеснить наших воинов из Каменского и Плавней, - Силы обороны

"Такие организационно-штатные изменения планируются и в других российских подразделениях, а мотоциклы для нужд уже российское командование доставляет в определенные подразделения", - добавил Волошин.

Также, рассказал он, россияне увеличивают штат операторов беспилотных летательных аппаратов, сосредотачивая их усилия именно на южном направлении. Ожидается, что вражеские БПЛА активнее будут использоваться на Приднепровском направлении - для поддержки штурмовых действий, в частности - в островной зоне; доставки боеприпасов и провизии; изоляции районов Херсона и Антоновки и препятствования логистическому обеспечению украинских подразделений.

"Враг увеличит количество беспилотных летательных аппаратов именно на Приднепровском направлении для того, чтобы усилить действия своих подразделений и активнее противодействовать украинским дронам", - подытожил Волошин.

Читайте: Россия активно применяет дроны-камикадзе и "молнии" на юге Украины, - Силы обороны

А на якому-такому правобережжі вже кацапи розсікають на мотоциклах, квадроциклах та багі?
16.09.2025 16:30 Ответить
Это военная хитрость чтобы ввести противника в заблуждение и даже ступор. Можно например держать карту севером кверху и назвать берег реки который от реки справа - правым.
16.09.2025 16:50 Ответить
Через пів року і нас таке з'явиться. Он вже квдроцикли закупили, а ще недавно сміялись з кацапів.
16.09.2025 17:00 Ответить
мотострелки 🤦‍♂️
16.09.2025 17:12 Ответить
 
 