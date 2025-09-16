Рашисты вводят в штурмовые подразделения стрелков-мотоциклистов, - Силы обороны Юга

Российское командование вводит в штурмовые роты стрелков-мотоциклистов.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Враг с целью повышения защищенности своих штурмовых рот, участвующих в штурмовых действиях на правом берегу, в каждый штурмовой взвод ввел три новые должности - стрелки-мотоциклисты", - рассказал он.

По словам спикера, оккупантов обеспечивают антидроновими ружьями для прикрытия атакующих групп от украинских FPV-дронов. Стрелки передвигаются на легкомоторной технике - мотоциклах, квадроциклах и багги, которую противник активно применяет на правобережье.

"Такие организационно-штатные изменения планируются и в других российских подразделениях, а мотоциклы для нужд уже российское командование доставляет в определенные подразделения", - добавил Волошин.

Также, рассказал он, россияне увеличивают штат операторов беспилотных летательных аппаратов, сосредотачивая их усилия именно на южном направлении. Ожидается, что вражеские БПЛА активнее будут использоваться на Приднепровском направлении - для поддержки штурмовых действий, в частности - в островной зоне; доставки боеприпасов и провизии; изоляции районов Херсона и Антоновки и препятствования логистическому обеспечению украинских подразделений.

"Враг увеличит количество беспилотных летательных аппаратов именно на Приднепровском направлении для того, чтобы усилить действия своих подразделений и активнее противодействовать украинским дронам", - подытожил Волошин.

