Враг пытается оттеснить наших воинов из Каменского и Плавней, - Силы обороны

Сейчас войска РФ на Ореховском направлении пытаются оттеснить украинских военных из окрестностей Каменского и Плавней.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Здесь (на Ореховском направлении. - Ред.) традиционно враг активен возле населенных пунктов Каменское и Плавни. Пытается оттеснить Силы обороны Украины с окраин Каменского и окончательно оттеснить из населенного пункта Плавни, а также будет пытаться продолжить свое продвижение в направлении населенного пункта Степногорск", - отметил спикер.

В то же время он подчеркнул, что все эти попытки россиян являются безуспешными, поэтому они продолжают активно наносить удары по украинским позициям.

"Он (противник. - Ред.) пытается разрушить полностью позицию, чтобы мы не могли там удерживать этот участок фронта, и после этого он стремится зайти на разрушенные позиции, однако Силы обороны Украины эту тактику прекрасно уже изучили, и поэтому когда противник наносит массированные удары, мы не оставляем этих позиций, а отходим или во фланг, или на несколько десятков метров в глубину и затем уничтожаем врага и возвращаемся на эти позиции", - рассказал Волошин.

По его словам, примерно по такому сценарию в Каменском происходят события уже около двух с половиной месяцев, поэтому существенных успехов враг здесь не имеет, за исключением того, что он уничтожил фактически весь населенный пункт.

"То же самое примерно он делает и в населенном пункте Плавни. Это два населенных пункта, которые расположены на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, и через Каменское проходит автомобильная трасса Симферополь-Харьков, поэтому довольно важное значение Каменское имеет для противника, и поэтому он проводит здесь довольно активные штурмовые действия", - пояснил спикер.