Враг продолжает террор на юге Украины: 650 ударов дронами и сотни артобстрелов
Ночью враг применил РСЗО, авиацию и дроны-камикадзе по городам Юга. Больше всего пострадали Запорожье, Херсонщина и Николаевщина, среди пострадавших есть дети.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
Массовому удару ракетами из РСЗО подверглось Запорожье, страдали от дроновых атак и артиллерийских обстрелов Херсонщина, Николаевщина и Днепропетровщина. От вражеской агрессии погибли 5 человек, более двух десятков получили ранения.
- На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.
- На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.
- На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
В операционной зоне группировки войск "Юг" враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Херсонской и Запорожской областей, применив 14 корректируемых авиационных бомб и 74 неуправляемые авиационные ракеты.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 650 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили почти 130 сбрасываний с БпЛА, использовав более 160 боеприпасов.
Оккупанты продолжают бить из артиллерии по нашим защитникам и по гражданскому населению. Зафиксировано 160 обстрелов позиций Сил обороны с использованием более 700 боеприпасов.
Обстрелы гражданского
Из-за российской агрессии продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии фронта территорий.
2 человека погибли и 14, из них 2 детей, получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье. Повреждены многоквартирные и частные дома, коммерческие помещения, предприятия, электрооборудование, автомобили и хозяйственные постройки.
На Херсонщине 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения. Россияне повредили 2 многоэтажки, 17 частных домов, хозяйственные постройки и частные автомобили.
Один человек погиб в результате дроновой атаки Николаевской области. Повреждены шесть частных домов, два двухэтажных дома, помещение фермы и сельхозтехника.
2 человека ранены на Никопольщине Днепропетровской области. Повреждена инфраструктура, три частных дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.
Потери врага
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. Всего за прошедшие сутки вражеские потери составляют:
- 44 оккупанта;
- 2 артиллерийские системы;
- 17 единиц автомобильной техники;
- 3 БпЛА;
- 1 мотоцикл.
Уничтожено:
- место хранения БП;
- место хранения ГСМ;
- место хранения имущества.
Также разрушено - 47 укрытий личного состава.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль