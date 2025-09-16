Враг продолжает террор на юге Украины: 650 ударов дронами и сотни артобстрелов

Ночью враг применил РСЗО, авиацию и дроны-камикадзе по городам Юга. Больше всего пострадали Запорожье, Херсонщина и Николаевщина, среди пострадавших есть дети.

Боевые действия

Массовому удару ракетами из РСЗО подверглось Запорожье, страдали от дроновых атак и артиллерийских обстрелов Херсонщина, Николаевщина и Днепропетровщина. От вражеской агрессии погибли 5 человек, более двух десятков получили ранения.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

В операционной зоне группировки войск "Юг" враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Херсонской и Запорожской областей, применив 14 корректируемых авиационных бомб и 74 неуправляемые авиационные ракеты.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 650 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили почти 130 сбрасываний с БпЛА, использовав более 160 боеприпасов.

Оккупанты продолжают бить из артиллерии по нашим защитникам и по гражданскому населению. Зафиксировано 160 обстрелов позиций Сил обороны с использованием более 700 боеприпасов.

Обстрелы гражданского

Из-за российской агрессии продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии фронта территорий.

2 человека погибли и 14, из них 2 детей, получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье. Повреждены многоквартирные и частные дома, коммерческие помещения, предприятия, электрооборудование, автомобили и хозяйственные постройки.

На Херсонщине 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения. Россияне повредили 2 многоэтажки, 17 частных домов, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Один человек погиб в результате дроновой атаки Николаевской области. Повреждены шесть частных домов, два двухэтажных дома, помещение фермы и сельхозтехника.

2 человека ранены на Никопольщине Днепропетровской области. Повреждена инфраструктура, три частных дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. Всего за прошедшие сутки вражеские потери составляют:

44 оккупанта;

2 артиллерийские системы;

17 единиц автомобильной техники;

3 БпЛА;

1 мотоцикл.

Уничтожено:

место хранения БП;

место хранения ГСМ;

место хранения имущества.

Также разрушено - 47 укрытий личного состава.

