Россияне увеличили количество ударов беспилотников и артобстрелов на юге, - Силы обороны
Враг усиливает террор на Юге Украины, атакуя дронами-камикадзе и артиллерией, однако наши защитники дали решительный ответ: за минувшие сутки уничтожено почти полсотни единиц вражеской техники
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.
Обстрелы юга Украины
В операционной зоне группировки войск "Юг" враг нанес авиационный удар по Херсонской и Запорожской областях 88 неуправляемыми авиационными ракетами.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 730 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 190 сбрасываний с БпЛА, использовав более 200 боеприпасов.
Оккупанты продолжают бить из артиллерии по нашим защитникам и по гражданскому населению. Зафиксировано 240 обстрелов позиций Сил обороны с использованием более 1000 боеприпасов.
Из-за российской агрессии продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии фронта территорий.
В результате вражеских атак в Запорожской области один человек погиб, еще двое - получили ранения. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
На Херсонщине один человек погиб, еще 2 - получили ранения. Повреждены 7 частных домов, хозяйственные постройки и частный гараж, территория фермерского хозяйства.
На Николаевщине из-за вражеской атаки FPV-дронов ранен мужчина.
На Никопольщине Днепропетровской области пострадала женщина. Побиты инфраструктура, частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.
