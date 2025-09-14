РУС
Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Берислав

Последствия атаки FPV-дрона на Берислав 14 сентября

В результате атаки вражеского дрона на Херсонщине погиб мужчина.

Об этом пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 14 сентября 2025 года военные рф сбросили взрывчатку с дрона на одной из улиц в г. Берислав. В результате атаки погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: погиб мужчина

