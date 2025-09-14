Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Берислав
В результате атаки вражеского дрона на Херсонщине погиб мужчина.
Об этом пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, 14 сентября 2025 года военные рф сбросили взрывчатку с дрона на одной из улиц в г. Берислав. В результате атаки погиб мужчина", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Isolda Peres
показать весь комментарий14.09.2025 21:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль