Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Берислав

Внаслідок атаки ворожого дрона на Херсонщині загинув чоловік.

Про це пише пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 14 вересня 2025 року військові рф скинули вибухівку з дрона по одній із вулиць у м. Берислав. У результаті атаки загинув чоловік", - йдеться в повідомленні.

