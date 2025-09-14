Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Берислав
Внаслідок атаки ворожого дрона на Херсонщині загинув чоловік.
Про це пише пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, 14 вересня 2025 року військові рф скинули вибухівку з дрона по одній із вулиць у м. Берислав. У результаті атаки загинув чоловік", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Isolda Peres
показати весь коментар14.09.2025 21:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль