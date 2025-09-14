УКР
Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Берислав

Наслідки атаки FPV-дрона на Берислав 14 вересня

Внаслідок атаки ворожого дрона на Херсонщині загинув чоловік.

Про це пише пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 14 вересня 2025 року військові рф скинули вибухівку з дрона по одній із вулиць у м. Берислав. У результаті атаки загинув чоловік", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: загинув чоловік

Берислав (210) fpv-дрон (205) Херсонська область (6203) Бериславський район (127) війна в Україні (6150)
