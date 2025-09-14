Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: загинув чоловік
У неділю, 14 вересня, російські загарбники обстріляли Білозерку Херсонської області. Загинув чоловік.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Через ворожий обстріл Білозерки смертельні поранення дістав чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці",- розповів посадовець.
