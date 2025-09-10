Обстріл Білозерки на Херсонщині: поранено місцевого жителя
У Херсонській області внаслідок російського обстрілу селища Білозерка постраждали двоє місцевих жителів.
Про це повідомляє Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
59-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкове поранення руки. Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.
Раніше з артилерії було обстріляно житловий будинок, внаслідок чого 30-річний чоловік отримав тяжкі поранення: вибухову та закриту черепно-мозкові травми, контузію, струс мозку та відкриті переломи обох ніг. Його госпіталізовано.
