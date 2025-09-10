УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини обстріли Херсонщини
72 0

Обстріл Білозерки на Херсонщині: поранено місцевого жителя

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

У Херсонській області внаслідок російського обстрілу селища Білозерка постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомляє Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

59-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкове поранення руки. Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

Раніше з артилерії було обстріляно житловий будинок, внаслідок чого 30-річний чоловік отримав тяжкі поранення: вибухову та закриту черепно-мозкові травми, контузію, струс мозку та відкриті переломи обох ніг. Його госпіталізовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на Харківщині: П’ятеро поранених

Автор: 

обстріл (30801) Херсонська область (6193) Херсонський район (582) Білозерка (77)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 