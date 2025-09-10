Обстрел Белозерки в Херсонской области: ранен местный житель

В Херсонской области в результате российского обстрела поселка Белозерка пострадали двое местных жителей.

Об этом сообщает Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение руки. Пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Ранее из артиллерии был обстрелян жилой дом, в результате чего 30-летний мужчина получил тяжелые ранения: взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, контузию, сотрясение мозга и открытые переломы обеих ног. Он был госпитализирован.

