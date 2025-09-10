Россияне ударили беспилотником по гражданскому автомобилю в Харьковской области: пять человек ранены
Сегодня утром российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Кондрашевской громаде Харьковской области, в результате вражеского обстрела 5 человек пострадали.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, происшествие произошло сегодня около 8:00 в с. Благодатовка. По предварительным данным, военные РФ атаковали БпЛА гражданский автомобиль.
Сообщается, что пострадавших с ожогами доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль