Россияне ударили беспилотником по гражданскому автомобилю в Харьковской области: пять человек ранены

Удар по автомобилю в Харьковской области

Сегодня утром российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Кондрашевской громаде Харьковской области, в результате вражеского обстрела 5 человек пострадали.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня около 8:00 в с. Благодатовка. По предварительным данным, военные РФ атаковали БпЛА гражданский автомобиль.

Сообщается, что пострадавших с ожогами доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

