Обстрелы Харьковщины: ранены 4 человека, разрушены дома и детский сад

В результате российских обстрелов Харьковской области пострадали четыре человека.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В Купянске ранен 48-летний мужчина, в Солоницевке - 43-летняя женщина. В селе Ольховатка Нововодолажской громады пострадали 52-летняя и 65-летняя женщины.

По данным властей, враг применял различные виды вооружения: 4 авиабомбы КАБ, 4 дрона-камикадзе "Герань-2", 2 FPV-дрона и еще один БПЛА неустановленного типа.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах. В Харьковском районе пострадали 17 частных домов в селе Черкасская Лозовая, дачный дом в Ольховатке, железнодорожная инфраструктура в Залужном. Возникли пожары в Прудянке.

В Купянском районе поврежден жилой дом в Нечволодовке и зафиксированы возгорания сухой травы и лесной подстилки. В Изюмском районе пострадали два дома в Шийковке. В Чугуевском - три дома и детский сад в селе Донец. В Богодуховском районе горели луга вблизи села Мельниково.

