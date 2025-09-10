Обстріли Харківщини: поранено 4 людини, зруйновано будинки та дитсадок

Внаслідок російських обстрілів Харківської області постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

У Куп’янську поранено 48-річного чоловіка, у Солоницівці - 43-річну жінку. У селі Вільхуватка Нововодолазької громади постраждали 52-річна та 65-річна жінки.

За даними влади, ворог застосовував різні види озброєння: 4 авіабомби КАБ, 4 дрони-камікадзе "Герань-2", 2 FPV-дрони та ще один БПЛА невстановленого типу.

Пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах. У Харківському районі постраждали 17 приватних будинків у селі Черкаська Лозова, дачний будинок у Вільхуватці, залізнична інфраструктура в Залужному. Виникли пожежі у Прудянці.

У Куп’янському районі пошкоджено житловий будинок у Нечволодівці та зафіксовані займання сухої трави й лісової підстилки. В Ізюмському районі постраждали два будинки у Шийківці. У Чугуївському - три будинки та дитячий садок у селі Донець. У Богодухівському районі горіли луки поблизу села Мельникове.

