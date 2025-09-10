Росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на Харківщині: П’ятеро поранених

Сьогодні вранці російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Кіндрашівській громаді Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу 5 людей постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 8:00 в с. Благодатівка. За попередніми даними, військові РФ атакували БпЛА цивільний автомобіль.



Повідомляється, що постраждалих із опіками доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

