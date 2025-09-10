УКР
Обстріли Харківщини
Росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на Харківщині: П’ятеро поранених

Удар по автівці на Харківщині

Сьогодні вранці російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Кіндрашівській громаді Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу 5 людей постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 8:00 в с. Благодатівка. За попередніми даними, військові РФ атакували БпЛА цивільний автомобіль.

Повідомляється, що постраждалих із опіками доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

обстріл (30801) Харківська область (1579) Куп’янський район (390) Благодатівка (2)
