Росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на Харківщині: П’ятеро поранених
Сьогодні вранці російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Кіндрашівській громаді Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу 5 людей постраждали.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 8:00 в с. Благодатівка. За попередніми даними, військові РФ атакували БпЛА цивільний автомобіль.
Повідомляється, що постраждалих із опіками доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
