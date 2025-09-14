РУС
Новости
Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: погиб мужчина

херсонская, херсонщина

В воскресенье, 14 сентября, российские захватчики обстреляли Белозерку Херсонской области. Погиб мужчина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеского обстрела Белозерки смертельные ранения получил мужчина. От полученных травм он погиб на месте",- рассказал чиновник.

обстрел (29519) Херсонская область (5206) Херсонский район (580) Белозерка (78)
