Росіяни збільшили кількість ударів безпілотників та артобстрілів на півдні, - Сили оборони

Ворог посилює терор на Півдні України, атакуючи дронами-камікадзе та артилерією, проте наші захисники дали рішучу відповідь: за минулу добу знищено майже півсотні одиниць ворожої техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Обстріли півдня України

В операційній зоні угрупування військ "Південь" ворог завдав авіаційного удару по Херсонській та Запорізькій областях 88 некерованими авіаційними ракетами.

Впродовж минулої доби окупанти завдали понад 730 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 190 скидів з БпЛА, використавши понад 200 боєприпасів.

Окупанти продовжують гатити із артилерії по наших захисниках та по цивільному населенню. Зафіксовано 240 обстрілів позицій Сил оборони з використанням більш ніж 1000 боєприпасів.

Через російську агресію продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії фронту територій.

Внаслідок ворожих атак у Запорізькій області одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

На Херсонщині одна людина загинула, ще 2 - дістали поранення. Пошкоджено 7 приватних будинків, господарські споруди та приватний гараж, територію фермерського господарства.



На Миколаївщині через ворожу атаку FPV-дронів поранено чоловіка.

На Нікопольщині Дніпропетровської області постраждала жінка. Побиті інфраструктура, приватні будинки, господарчі споруди, газогін.

