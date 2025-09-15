Знищено мототехніку ворога біля Одрадного, окупанти отримали гідну відсіч на Покровському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у центральній частині Вовчанська.

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку в районі Одрадного до штурмових дій окупанти залучили мототехніку. У результаті, наші захисники нанесли вогневе ураження, було знищено пʼять мотоциклів разом зі штурмовиками.

На Купʼянському напрямку противник безуспішно штурмував оборонні позиції наших захисників у районах Кіндрашівки, Купʼянська, Піщаного та Борівської Андріївки.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Греківки, Шандриголового, Дробишевого, Колодязів, Ставків, Торського, Дронівки та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Виїмки, Федорівки та Серебрянки.

На Краматорському та Торецькому напрямках окупанти атакували в районі Білої Гори, Ступочок, Щербинівки та Катеринівки, успіху не мали.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Заповідне та Федорівка. Втрат позицій нашими оборонцями не допущено.

"На Покровському напрямку окупаційна армія вела наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Лисівка, Козацьке та Котлине. З метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького, Новопавлівки та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети своєї не досягнув", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Маліївки, Соснівки, Олександрограда, Вороного, Новоіванівки, Охотничого, Толстого, Березового, Полтавки та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвивати наступ.

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначили, що росіяни цього тижня здійснили рекордну кількість штурмів на Покровському напрямку.