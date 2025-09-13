Ворог безуспішно штурмував наші позиції біля Куп’янська. У Шандриголовому міські бої, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби ворог проводив безуспішні наступальні дії у західній та західній частинах Вовчанська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку окупанти збільшили інтенсивність штурмових дій у районах Одрадного та Амбарного. Успіху не мали.

На Купʼянському напрямку противник безуспішно штурмував оборонні позиції наших захисників у районах Дорошівки, Купʼянська, Піщаного та Нової Кругляківки.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили ворожі штурмові дії загарбників біля Ставків, Дронівки, Ямполя та у Серебрянському лісництві. Міські бої відбулися у Шандриголовому. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки, Григорівки та Серебрянки.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували в районі Оріхово-Василівки, Ступочок, Плещіївки, Щербинівки, Берестка, Яблунівки та Катеринівки, успіху не мали.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Володимирівка, Полтавка, Софіївка, Золотий Колодязь та Маяк. Втрат позицій не допущено.

"На Покровському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Промінь, Мирноград, Козацьке, Новоекономічне, Миколаївка, Звірове. З метою виходу на адмінкордон Донецької області атакував у районі Муравки, Молодецького, Дачного та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети своєї не досягнув", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку російська армія зосередила атакувальні зусилля в районі Філії, Іванівки, Соснівки, Новомиколаївки, Новоіванівки, Маліївки та Тернового. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.