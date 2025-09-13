РУС
Враг безуспешно штурмовал наши позиции возле Купянска. В Шандриголово идут городские бои, - ОСГВ "Дніпро"

сводка Генштаба

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг проводил безуспешные наступательные действия в западной и западной частях Волчанска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Дніпро".

Как отмечается, на Великобурлукском направлении оккупанты увеличили интенсивность штурмовых действий в районах Отрадного и Амбарного. Успеха не имели.

На Купянском направлении противник безуспешно штурмовал оборонительные позиции наших защитников в районах Дорошевки, Купянска, Песчаного и Новой Кругляковки.

По данным ОСГВ "Дніпро", на Лиманском направлении украинские воины отбили вражеские штурмовые действия захватчиков у Ставков, Дроновки, Ямполя и в Серебрянском лесничестве. Городские бои состоялись в Шандриголово. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Фенікс" в Донецкой области: более 10 оккупантов ликвидированы, техника разлеталась в разные стороны - фейерверк на поле боя. ВИДЕО

На Сиверском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки, Григорьевки и Серебрянки.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Орехово-Васильевки, Ступочек, Плещиевки, Щербиновки, Берестка, Яблоневки и Катериновки, успеха не имели.

На Добропольском направлении враг осуществил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Владимировка, Полтавка, Софиевка, Золотой Колодязь и Маяк. Потерь позиций не допущено.

"На Покровском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Проминь, Мирноград, Казацкое, Новоэкономичное, Николаевка, Зверево. С целью выхода на админграницу Донецкой области атаковал в районе Муравки, Молодецкого, Дачного и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели своей не достиг", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении российская армия сосредоточила атакующие усилия в районе Филии, Ивановки, Сосновки, Новониколаевки, Новоивановки, Малиевки и Тернового. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.

Автор: 

боевые действия (4841) война в Украине (6091) ОСГВ Днепр (48)
https://censor.net/ua/news/3573856/deepstate-rosiyany-dlya-proryvu-v-kup-yansk-vykorystovuyut-gazovu-trubu - а це хто і для кого писав ?
показать весь комментарий
13.09.2025 08:53 Ответить
Для марахфону.
показать весь комментарий
13.09.2025 09:18 Ответить
Шо ж безуспішно - як вони вже в Куп"янську - Діп Стейт не дасть збрехати
показать весь комментарий
13.09.2025 08:54 Ответить
❗️Через газову магістраль росіяни проникли в район Куп'янська на Харківщині, - DeepState.

🌐За даними, ворог облаштував підземний маршрут із виходами біля Лиману Першого. Усередині пересуваються на лежанках із колесами та навіть електросамокатах.

Потрібно газом травонути. https://t.me/+4eqD-vphw_ZiMGY6
показать весь комментарий
13.09.2025 09:11 Ответить
Нашим генералам не до того,потрібно побідьше вкрасти поки є можливість.
показать весь комментарий
13.09.2025 10:04 Ответить
 
 