Враг безуспешно штурмовал наши позиции возле Купянска. В Шандриголово идут городские бои, - ОСГВ "Дніпро"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг проводил безуспешные наступательные действия в западной и западной частях Волчанска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Дніпро".

Как отмечается, на Великобурлукском направлении оккупанты увеличили интенсивность штурмовых действий в районах Отрадного и Амбарного. Успеха не имели.

На Купянском направлении противник безуспешно штурмовал оборонительные позиции наших защитников в районах Дорошевки, Купянска, Песчаного и Новой Кругляковки.

По данным ОСГВ "Дніпро", на Лиманском направлении украинские воины отбили вражеские штурмовые действия захватчиков у Ставков, Дроновки, Ямполя и в Серебрянском лесничестве. Городские бои состоялись в Шандриголово. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Сиверском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки, Григорьевки и Серебрянки.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Орехово-Васильевки, Ступочек, Плещиевки, Щербиновки, Берестка, Яблоневки и Катериновки, успеха не имели.

На Добропольском направлении враг осуществил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Владимировка, Полтавка, Софиевка, Золотой Колодязь и Маяк. Потерь позиций не допущено.

"На Покровском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Проминь, Мирноград, Казацкое, Новоэкономичное, Николаевка, Зверево. С целью выхода на админграницу Донецкой области атаковал в районе Муравки, Молодецкого, Дачного и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели своей не достиг", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении российская армия сосредоточила атакующие усилия в районе Филии, Ивановки, Сосновки, Новониколаевки, Новоивановки, Малиевки и Тернового. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.