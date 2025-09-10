РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11133 посетителя онлайн
Новости Видео Бои на востоке Украины
949 3

"Феникс" в Донецкой области: более 10 оккупантов ликвидировано, техника разлеталась в разные стороны - фейерверк на поле боя. ВИДЕО

На Торецком и Покровском направлениях пилоты разведывательно-ударного комплекса "Феникс" ГПСУ продолжают выполнение боевых задач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксировано около десяти точечных сбросов украинских FPV-дронов. Удары были нанесены по замаскированным позициям противника и его технике.

В результате операции уничтожены бронемашина, квадроцикл, легковой автомобиль, наземный роботизированный комплекс и более десяти российских военнослужащих. Дроны "Феникса" продемонстрировали точность и боевую эффективность - остатки вражеской техники разлетались в разные стороны, напоминая фейерверк на поле боя.

Также смотрите: Город без домов, людей и деревьев: кадры разрушенного Торецка. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20488) ликвидация (4043) Донецкая область (10729) Торецк (539) Покровск (775) fvp-дрон (196) Бахмутский район (611) Покровский район (977)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
10.09.2025 16:32 Ответить
Единственно верные действия для принуждения к миру московитских свиней. Именно так должны выглядеть санкции, озабоченности и тд в адрес московитов.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
добре..
показать весь комментарий
10.09.2025 17:16 Ответить
 
 