"Феникс" в Донецкой области: более 10 оккупантов ликвидировано, техника разлеталась в разные стороны - фейерверк на поле боя. ВИДЕО
На Торецком и Покровском направлениях пилоты разведывательно-ударного комплекса "Феникс" ГПСУ продолжают выполнение боевых задач.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксировано около десяти точечных сбросов украинских FPV-дронов. Удары были нанесены по замаскированным позициям противника и его технике.
В результате операции уничтожены бронемашина, квадроцикл, легковой автомобиль, наземный роботизированный комплекс и более десяти российских военнослужащих. Дроны "Феникса" продемонстрировали точность и боевую эффективность - остатки вражеской техники разлетались в разные стороны, напоминая фейерверк на поле боя.
