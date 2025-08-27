Город без домов, людей и деревьев: кадры разрушенного Торецка. ВИДЕО

В сети показали видео разрушенного россиянами Торецка. На кадрах аэроразведки - то, что осталось от некогда 35-тысячного города Донецкой области.

Ни одного уцелевшего дома, только улица с выжженными деревьями. "Вот такое, без прикрас, "асвабажденье", которое несет русский рейх", - говорится в заметке под видео, - пишет Цензор.НЕТ.

