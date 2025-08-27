РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6331 посетитель онлайн
Новости Видео
1 727 13

Город без домов, людей и деревьев: кадры разрушенного Торецка. ВИДЕО

В сети показали видео разрушенного россиянами Торецка. На кадрах аэроразведки - то, что осталось от некогда 35-тысячного города Донецкой области.

Ни одного уцелевшего дома, только улица с выжженными деревьями. "Вот такое, без прикрас, "асвабажденье", которое несет русский рейх", - говорится в заметке под видео, - пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Омега" на передовой: зачистка, эвакуация и поздравления с фронта. ВИДЕО

Донецкая область (10610) дома (291) Торецк (538) разрушение (172) Бахмутский район (599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А питання доречне, бо 73% могут павтаріть...
показать весь комментарий
27.08.2025 23:23 Ответить
+5
Ці кадри потрібно транслювати на весь світ
показать весь комментарий
27.08.2025 23:18 Ответить
+5
А на яке майбутнє чекали, обираючи російських коміків у владу?...
показать весь комментарий
27.08.2025 23:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці кадри потрібно транслювати на весь світ
показать весь комментарий
27.08.2025 23:18 Ответить
А на яке майбутнє чекали, обираючи російських коміків у владу?...
показать весь комментарий
27.08.2025 23:20 Ответить
А питання доречне, бо 73% могут павтаріть...
показать весь комментарий
27.08.2025 23:23 Ответить
Я не прихильник еварталу і в 2019-му тоді ще говорив проти них. Але ти думаєш, що обрали б інших і цього б не було? Я дуже в цьому сумніваюсь...
показать весь комментарий
28.08.2025 00:02 Ответить
Я там жил, но ракурс не узнаю
показать весь комментарий
27.08.2025 23:23 Ответить
зі сторони нєлєповки, був похожий "спиляний" терикон з тирчащим "останцем". ну це було дуже давно.
показать весь комментарий
27.08.2025 23:37 Ответить
У цьому відео вбачаю майбутнє мацкви.
показать весь комментарий
27.08.2025 23:31 Ответить
Сльози.. Майже фізичний біль, як за втратою близької людини((((. Будьте ви кацапи прокляті, виродки людського роду, прокляті навічно!
показать весь комментарий
27.08.2025 23:36 Ответить
все проходить і це пройде.... мудрий усталий наріт вибере грузинську українську ЗЄльону мєчту

.
показать весь комментарий
27.08.2025 23:52 Ответить
кого б не вибрав український народ, той "хто" завжди комусь не сподобається. Традиція.
показать весь комментарий
27.08.2025 23:56 Ответить
мене "комусь" не цікавить, мене хвилюють українці, які харкають кровью своїх дітей.

.

.
показать весь комментарий
28.08.2025 00:03 Ответить
Донбас знищено назавжди, бо реально там відновити хоч щось може лише Китай, якщо пуйло віддасть йому ці землі і всі надра в безстрокову оренду.
показать весь комментарий
28.08.2025 00:03 Ответить
За такі страшні злочинні діі , які робляться москалями
з нашими містами і селами ,
путіна потрібно четвертувати живцем , бо це
за межею можливостей 😡
показать весь комментарий
28.08.2025 00:11 Ответить
 
 