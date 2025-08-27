Місто без будинків, людей та дерев: кадри зруйнованого Торецька. ВIДЕО

У мережі показали відео зруйнованого росіянами Торецька. На кадрах аеророзвідки — те, що залишилося від колись 35-тисячного міста Донецької області.

Жодного вцілілого будинку, лише вулиця з випаленими деревами. "Ось таке, без прикрас, "асвабаждєніє", яке несе російський рейх", — йдеться у дописі під відео, — пише Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Омега" на передовій: зачистка, евакуація і вітання з фронту. ВIДЕО