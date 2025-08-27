УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6192 відвідувача онлайн
Новини Відео
2 258 18

Місто без будинків, людей та дерев: кадри зруйнованого Торецька. ВIДЕО

У мережі показали відео зруйнованого росіянами Торецька. На кадрах аеророзвідки — те, що залишилося від колись 35-тисячного міста Донецької області.

Жодного вцілілого будинку, лише вулиця з випаленими деревами. "Ось таке, без прикрас, "асвабаждєніє", яке несе російський рейх", — йдеться у дописі під відео, — пише Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Омега" на передовій: зачистка, евакуація і вітання з фронту. ВIДЕО

Донецька область (9433) будинки (170) Торецьк (547) руйнування (265) Бахмутський район (603)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А питання доречне, бо 73% могут павтаріть...
показати весь коментар
27.08.2025 23:23 Відповісти
+8
Ці кадри потрібно транслювати на весь світ
показати весь коментар
27.08.2025 23:18 Відповісти
+8
А на яке майбутнє чекали, обираючи російських коміків у владу?...
показати весь коментар
27.08.2025 23:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці кадри потрібно транслювати на весь світ
показати весь коментар
27.08.2025 23:18 Відповісти
Асвабадили
показати весь коментар
28.08.2025 01:37 Відповісти
А на яке майбутнє чекали, обираючи російських коміків у владу?...
показати весь коментар
27.08.2025 23:20 Відповісти
А питання доречне, бо 73% могут павтаріть...
показати весь коментар
27.08.2025 23:23 Відповісти
Я не прихильник еварталу і в 2019-му тоді ще говорив проти них. Але ти думаєш, що обрали б інших і цього б не було? Я дуже в цьому сумніваюсь...
показати весь коментар
28.08.2025 00:02 Відповісти
Не сумнівайся. Бо не було б. Бо активно до цього готовились, а не до шашликів.
показати весь коментар
28.08.2025 00:56 Відповісти
Напад кацапів абсолютно не залежав від прізвища президента.
показати весь коментар
28.08.2025 01:15 Відповісти
Я там жил, но ракурс не узнаю
показати весь коментар
27.08.2025 23:23 Відповісти
зі сторони нєлєповки, був похожий "спиляний" терикон з тирчащим "останцем". ну це було дуже давно.
показати весь коментар
27.08.2025 23:37 Відповісти
У цьому відео вбачаю майбутнє мацкви.
показати весь коментар
27.08.2025 23:31 Відповісти
Сльози.. Майже фізичний біль, як за втратою близької людини((((. Будьте ви кацапи прокляті, виродки людського роду, прокляті навічно!
показати весь коментар
27.08.2025 23:36 Відповісти
все проходить і це пройде.... мудрий усталий наріт вибере грузинську українську ЗЄльону мєчту

.
показати весь коментар
27.08.2025 23:52 Відповісти
кого б не вибрав український народ, той "хто" завжди комусь не сподобається. Традиція.
показати весь коментар
27.08.2025 23:56 Відповісти
мене "комусь" не цікавить, мене хвилюють українці, які харкають кровью своїх дітей.

.

.
показати весь коментар
28.08.2025 00:03 Відповісти
Донбас знищено назавжди, бо реально там відновити хоч щось може лише Китай, якщо пуйло віддасть йому ці землі і всі надра в безстрокову оренду.
показати весь коментар
28.08.2025 00:03 Відповісти
За такі страшні злочинні діі , які робляться москалями
з нашими містами і селами ,
путіна потрібно четвертувати живцем , бо це
за межею можливостей 😡
показати весь коментар
28.08.2025 00:11 Відповісти
І людям з таких міст компенсацій років 100 чекати треба,бо " комісія не в змозі дістатися"
показати весь коментар
28.08.2025 00:54 Відповісти
І допомогу ВПО( аж 2000 грн.) теж- вибірково,бо якщо в тебе більше ніж 9444 грн., то допомоги - болт! Бо то " заможна людина".
показати весь коментар
28.08.2025 01:01 Відповісти
 
 