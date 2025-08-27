Місто без будинків, людей та дерев: кадри зруйнованого Торецька. ВIДЕО
У мережі показали відео зруйнованого росіянами Торецька. На кадрах аеророзвідки — те, що залишилося від колись 35-тисячного міста Донецької області.
Жодного вцілілого будинку, лише вулиця з випаленими деревами. "Ось таке, без прикрас, "асвабаждєніє", яке несе російський рейх", — йдеться у дописі під відео, — пише Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 віктор федорович #394174
показати весь коментар27.08.2025 23:23 Відповісти Посилання
+8 Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар27.08.2025 23:18 Відповісти Посилання
+8 віктор федорович #394174
показати весь коментар27.08.2025 23:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
грузинськуукраїнську ЗЄльону мєчту
.
.
.
з нашими містами і селами ,
путіна потрібно четвертувати живцем , бо це
за межею можливостей 😡