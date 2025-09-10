УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої на сході України
1 361 3

"Фенікс" на Донеччині: понад 10 окупантів ліквідовано, техніка розліталася в різні боки - феєрверк на полі бою. ВIДЕО

На Торецькому та Покровському напрямках пілоти розвідувально-ударного комплексу "Фенікс" ДПСУ продовжують виконання бойових завдань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано близько десяти точкових скидів українських FPV-дронів. Удари були нанесені по замаскованих позиціях противника та його техніці.

Внаслідок операції знищено бронемашину, квадроцикл, легковий автомобіль, наземний роботизований комплекс і понад десять російських військовослужбовців. Дрони "Фенікса" продемонстрували точність і бойову ефективність - рештки ворожої техніки розліталися в різні боки, нагадуючи феєрверк на полі бою.

Також дивіться: Місто без будинків, людей та дерев: кадри зруйнованого Торецька. ВIДЕО

армія рф (18640) ліквідація (4435) Донецька область (9551) Торецьк (549) Покровськ (808) fpv-дрон (201) Бахмутський район (615) Покровський район (987)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
10.09.2025 16:32 Відповісти
Единственно верные действия для принуждения к миру московитских свиней. Именно так должны выглядеть санкции, озабоченности и тд в адрес московитов.
показати весь коментар
10.09.2025 16:50 Відповісти
добре..
показати весь коментар
10.09.2025 17:16 Відповісти
 
 