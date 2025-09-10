"Фенікс" на Донеччині: понад 10 окупантів ліквідовано, техніка розліталася в різні боки - феєрверк на полі бою. ВIДЕО

На Торецькому та Покровському напрямках пілоти розвідувально-ударного комплексу "Фенікс" ДПСУ продовжують виконання бойових завдань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано близько десяти точкових скидів українських FPV-дронів. Удари були нанесені по замаскованих позиціях противника та його техніці.

Внаслідок операції знищено бронемашину, квадроцикл, легковий автомобіль, наземний роботизований комплекс і понад десять російських військовослужбовців. Дрони "Фенікса" продемонстрували точність і бойову ефективність - рештки ворожої техніки розліталися в різні боки, нагадуючи феєрверк на полі бою.

Також дивіться: Місто без будинків, людей та дерев: кадри зруйнованого Торецька. ВIДЕО