Уничтожена мототехника врага возле Отрадного, оккупанты получили достойный отпор на Покровском направлении, - ОСГВ "Дніпро"

На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в центральной части Волчанска.

Как отмечается, на Великобурлукском направлении в районе Отрадного к штурмовым действиям оккупанты привлекли мототехнику. В результате, наши защитники нанесли огневое поражение, было уничтожено пять мотоциклов вместе со штурмовиками.

На Купянском направлении противник безуспешно штурмовал оборонительные позиции наших защитников в районах Кондрашовки, Купянска, Песчаного и Боровской Андреевки.

"На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков возле Грековки, Шандриголово, Дробышево, Колодязей, Ставков, Торского, Дроновки и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Дніпро", на Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки, Федоровки и Серебрянки.

На Краматорском и Торецком направлениях оккупанты атаковали в районе Белой Горы, Ступочек, Щербиновки и Катериновки, успеха не имели.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Заповедное и Федоровка. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

"На Покровском направлении оккупационная армия вела наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Лысовка, Казацкое и Котлино. С целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого, Новопавловки и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели своей не достиг", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Малиевки, Сосновки, Александрограда, Вороного, Новоивановки, Охотничьего, Толстого, Березового, Полтавки и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление.

Ранее в ОСГВ "Дніпро" отметили, что россияне на этой неделе совершили рекордное количество штурмов на Покровском направлении.